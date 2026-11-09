Cuatro municipios de Boyacá que hacen parte de la CAR en alerta amarilla por suministro de agua

Buenavista, Caldas, Saboyá y San Miguel de Sema están entre los municipios de Boyacá bajo alerta por riesgo de desabastecimiento de agua ante la reducción de las lluvias.

Boyacá

Aunque durante el mes de octubre se presentó un incremento del 93 % en el promedio de lluvias en comparación con septiembre, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR advirtió que este balance, que podría ser considerado como muy positivo, no debe ser excusa para relajar las medidas de ahorro y uso eficiente del agua, pues persisten serias amenazas en algunas zonas del territorio.

En el balance mensual realizado por el Centro de Monitoreo Hidrológico y del Clima de la CAR, se pudo establecer que este incremento se registró solo durante la segunda semana del mes de octubre y que, por el contrario, en la tercera y cuarta semana, las precipitaciones fueron deficitarias reduciéndose casi a la mitad del promedio histórico de los últimos diez años.

El subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR, Carlos Emilio Gutiérrez advirtió que este monitoreo también indica que el mes de noviembre los periodos de lluvias se irán reduciendo gradualmente hasta el período seco de fin de año.

“Octubre cerró como un mes con precipitaciones considerables, pero aun así no fue suficiente para recuperar muchas de nuestras cuencas hidrográficas, pues en las dos últimas semanas del mes las lluvias se redujeron hasta en 50 %”.

Es importante recordar que el Centro de Monitoreo Hidrológico y del Clima de la CAR analiza la evolución y el comportamiento de las condiciones hídricas y climáticas de los 98 municipios de Cundinamarca, 6 de Boyacá y la zona rural del Distrito Capital, que conforman la jurisdicción de la Entidad.

De acuerdo con estos análisis, la entrada del mes de noviembre marca el anticipo de una transición hacia condiciones cada vez más secas, y si bien se prevén lluvias aisladas, estas se reducirán gradualmente dando transición a un diciembre que, además de ser uno de los meses más secos del año, tendrá déficit generalizado y severo con anomalías negativas en algunas zonas de la cuenca del río Suárez y del río Bogotá.

Actualmente, en Alerta Roja se encuentran los municipios de Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta; es decir, con condiciones críticas de vulnerabilidad lo que genera riesgo sobre sus fuentes de abastecimiento. Ha sido declarada la calamidad pública en Viotá, Puli y Puerto Salgar. En alerta naranja se encuentran los municipios de Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez y, en Alerta Amarilla los municipios como La Mesa, Anapoima, Anolaima, San Antonio del Tequendama, Buenavista, Caldas, Saboyá, San Miguel de Sema.

“A nuestros análisis por desabastecimiento hídrico se suma el monitoreo de las temperaturas, pues en la actualidad vemos anomalías en algunas partes del territorio, con marcadores entre 0,5 y 1 grado por encima de la temperatura promedio en ciertos momentos del día, es decir, se observan picos que superan los promedios registrados en los últimos diez años, lo cual permite prever desde ya un mes de diciembre bastante caluroso, con altas radiaciones y con disminución de las precipitaciones hasta en un 80%”, añadió el subdirector Gutiérrez.

Es decir, se estiman condiciones hídricas deficitarias en buena parte del territorio CAR, producto de la intensificación de El Niño y de la condición particularmente seca que tiene el mes de diciembre cada año.

La CAR hizo un llamado al uso eficiente del agua que no es una tarea únicamente de la autoridad ambiental o de las autoridades municipales.