Conpes aprueba crédito por $1,2 billones para sostener el servicio de Air-e

El Gobierno Nacional dio vía libre a una garantía de la Nación para que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda contratar operaciones de crédito público por hasta $1,2 billones, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica que presta Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La medida está contenida en el Documento CONPES 4216, aprobado el 23 de octubre de 2026, y busca atender de manera transitoria los pagos críticos de la empresa mientras avanzan las acciones encaminadas a recuperar su situación financiera y definir una solución empresarial de largo plazo.

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La decisión se produce en medio de las dificultades financieras que enfrenta Air-e desde su intervención. De acuerdo con el documento, a septiembre de 2026 la empresa tenía 1.429.747 clientes facturados, registraba pérdidas de energía del 32,96 % y recaudaba el 70,96 % del valor facturado. En ese mismo mes, facturó $459.789 millones y recaudó $326.266 millones, dejando una brecha de $133.523 millones.

El panorama también está marcado por la acumulación de obligaciones. A corte del 30 de septiembre, las cuentas por pagar de Air-e ascendían a $6,293 billones, de los cuales $4,374 billones correspondían a obligaciones generadas después de la toma de posesión de la empresa.

El CONPES advierte que esta situación genera presiones sobre generadores, transmisores y otros agentes del mercado eléctrico, debido a los retrasos en los pagos. Además, señala que la mayor exposición de Air-e a las compras de energía en bolsa incrementa su vulnerabilidad ante eventuales aumentos en los precios de la electricidad.

¿En qué se utilizarían los recursos?

El crédito tendría una destinación específica y financiaría principalmente el suministro corriente de energía y obligaciones priorizadas posteriores a la toma de posesión. El programa también contempla medidas para avanzar hacia un modelo regulatorio, comercial, financiero y empresarial sostenible, además de acciones de gestión de la demanda y fortalecimiento de la relación con los usuarios.

El documento establece que el programa tendrá un costo de hasta $1,2 billones y que los desembolsos están proyectados en tres meses, con $400.000 millones por cada mes, durante 2026.

La medida busca, en lo inmediato, evitar que las dificultades de liquidez de Air-e afecten la continuidad del suministro eléctrico en los tres departamentos.