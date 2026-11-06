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06 nov 2026 Actualizado 15:01

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Montería

Caminó más de una hora con su hija herida a cuestas para buscar ayuda en Valencia, Córdoba

La niña de 5 años fue mordida por un animal en zona rural del Alto Sinú

Foto: Uniformado de la Subestación de Policía Guadual, Valencia, Córdoba

Foto: Uniformado de la Subestación de Policía Guadual, Valencia, Córdoba

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Una historia que merece ser contada y que demuestra el amor incondicional de una madre, ocurrió en zona rural del municipio de Valencia – Córdoba.

Una madre sin medir el tiempo decidió cargar con su hija de 5 años, en su espalda, quien momentos antes había sido atacada por un Zaino o Sajino (mamífero silvestre de mediano tamaño que se asemeja a un cerdo o jabalí) el cual le causó una herida con sus colmillos en una rodilla a la menor.

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La madre de la pequeña caminó más de una hora con la niña cargada hasta llegar a la Subestación de Policía Guadual donde buscó ayuda en los policías para curar a su hija, sin dudarlo el policía de guardia inmediatamente llamó al Patrullero Julio Cabalán.

El uniformado, un enfermero de esta unidad, sin pensarlo y teniendo en cuenta el largo trayecto recorrido atendió a la menor que se encontraba con esta lesión llorando de dolor, al terminar la curación la madre agradeció el gesto del patrullero y la niña destacó el gesto de haber sido curada por un miembro de la Policía Nacional.

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