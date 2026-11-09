20 personas con discapacidad visual se forman en música tradicional en el Magdalena/ Alcaldía de San Sebastián de Buenavista.

Veinte personas con discapacidad visual culminan un proceso de formación musical que une la inclusión social con la preservación de las tradiciones del Magdalena. La iniciativa, es respaldada por la Gobernación del Magdalena, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Alcaldía Municipal.

Se trata del proyecto Fortalecimiento en habilidades culturales de música folclórica para la población con discapacidad visual de la vereda de Pajaral en el municipio de San Sebastián de Buenavista, Magdalena.

Esta es una iniciativa que benefició estas personas con discapacidad visual mediante un proceso de formación orientado al aprendizaje de instrumentos tradicionales y al reconocimiento de la historia, los orígenes y la importancia cultural del chandé, ritmo representativo de la identidad musical del territorio.

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El cierre del proyecto se realizará este viernes 13 de noviembre en la vereda de Pajaral, donde los 20 participantes tendrán la oportunidad de compartir los conocimientos adquiridos y demostrar sus habilidades musicales.