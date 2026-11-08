Caracol Televisión confirma amenaza de seguridad contra sus instalaciones en Bogotá

Caracol Televisión confirmó que las autoridades alertaron sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra las instalaciones del canal, ubicadas en el barrio La Floresta, en el noroccidente de Bogotá. A través de un comunicado, la compañía aseguró que adoptó todas las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores y sus instalaciones.

“Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, dicen.

La alerta de seguridad obligó a evacuar este sábado 7 de noviembre, en horas de la noche, al personal que se encontraba en la sede. De manera preliminar, también se conoció sobre el posible sobrevuelo de un dron en inmediaciones del edificio, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Entretanto, ciudadanos reportaron la presencia de un helicóptero, al parecer de la Policía Nacional, que sobrevoló durante varios minutos el sector de La Floresta. El canal indicó que cualquier información adicional sobre las amenazas será entregada por las autoridades competentes.