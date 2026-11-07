Visita presidencial a Tunja tendría agenda reservada y un Consejo de Seguridad a puerta cerrada

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Presidencia de la República. / Joel_Gonzalez

Tunja

La visita del presidente Abelardo de la Espriella a Tunja este lunes tendría una agenda con acceso restringido y dos encuentros centrales: un consejo de seguridad y una jornada denominada El Milagro de las Regiones – Gobierno en Territorio.

De acuerdo con la información conocida, el primer encuentro está previsto para las 10:30 de la mañana y contará con la participación del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, autoridades de seguridad y alcaldes de varios municipios, entre ellos Tunja, Duitama, Labranzagrande, Sogamoso, Güicán, Puerto Boyacá, Cubará, San Luis de Gaceno, Muzo.

Uno de los aspectos que llama la atención es que la convocatoria contempla un número limitado de asistentes. Los funcionarios invitados deberán acudir sin acompañantes ni asistentes personales.

Posteriormente, el jefe de Estado encabezará una mesa de trabajo para conocer las principales necesidades de Boyacá y revisar iniciativas relacionadas con infraestructura, movilidad y desarrollo social.

La agenda concluirá con declaraciones del presidente a los medios de comunicación, en las que se espera conocer los resultados de las reuniones y los compromisos que surjan para el departamento.

Aunque todavía se mantienen bajo reserva algunos detalles logísticos, como el lugar donde se adelantarán estos encuentros ya que se maneja el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja y el Cantón Militar Gustavo Rojas Pinilla, sede del Batallón Simón Bolívar, la visita representa un encuentro entre el Gobierno Nacional y las autoridades boyacenses para abordar asuntos prioritarios de la región.