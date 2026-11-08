TierraSua desata choque político: Daniel Briceño acusa y Carlos Amaya responde

Tunja

Una nueva controversia política enfrenta al representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, y al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, por el funcionamiento de TierraSua, una sociedad de economía mixta señalada por el congresista de presuntamente servir como mecanismo para direccionar recursos y contratación.

Briceño difundió un video en sus redes sociales en el que, según su interpretación, el diputado John Álex López, a quien relaciona políticamente con Amaya y el exrepresentante Wilmer Castellanos, habla de recursos que estaban próximos a contratarse a través de TierraSua. A partir de ese material, el congresista lanzó fuertes cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos en el departamento.

«TierraSua era el contratadero para direccionar plata en favor de la gente cercana a la región», afirmó Briceño, quien también anunció iniciativas legislativas para limitar la contratación mediante fondos mixtos.

En otro aparte de su pronunciamiento, el representante cuestionó cómo se conocía anticipadamente quiénes podrían ejecutar los proyectos.

«Si no se ha adjudicado la obra y no ha empezado la adjudicación, ¿cómo sabe usted que va a quedar en manos de gente cercana a la región?», manifestó Briceño al referirse al contenido del audio.

Carlos Amaya rechaza las acusaciones

La respuesta del gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez no se hizo esperar. El mandatario calificó los señalamientos como falsos y cuestionó que Briceño sustentara sus afirmaciones en un material que, según él, habría sido manipulado y en el que no participa.

“Eso es absolutamente falso. (...) Basándose en un audio manipulado en el que yo ni siquiera intervengo”, expresó Amaya, quien además anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para responder a lo que considera injurias y calumnias.

El gobernador defendió la figura de TierraSua y aseguró que se trata de una sociedad de economía mixta utilizada para ejecutar proyectos de infraestructura, una modalidad que, según indicó, también existe en otras regiones del país.

“En Boyacá las regalías se ejecutan bien. Hemos mejorado considerablemente el índice de gestión y desempeño de la ejecución de las mismas”, sostuvo el mandatario, quien aseguró haber recibido auditorías y visitas de los organismos de control.

Amaya también invitó al congresista a visitar diferentes obras financiadas con recursos de regalías, entre ellas proyectos viales en Samacá, Ráquira y Duitama, para conocer su impacto en las comunidades.

El enfrentamiento deja sobre la mesa interrogantes sobre la contratación a través de fondos mixtos, el uso de los recursos de regalías y los controles sobre estas figuras. Por ahora, Briceño mantiene sus cuestionamientos y Amaya insiste en que deberá demostrar sus acusaciones ante la justicia.