INVIAS reporta avances viales en Boyacá durante el primer mes de nueva dirección

Tunja

Con presencia en diferentes puntos del departamento y reuniones con autoridades locales, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) presentó un balance del primer mes de gestión de Héctor Mauricio Sánchez Abril como director territorial encargado en Boyacá.

Entre las principales acciones se encuentra el seguimiento a la construcción de una variante estratégica para la movilidad del centro de Boyacá y el corredor industrial, así como la supervisión de trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las principales vías del departamento.

La agenda también ha incluido recorridos por puentes y sectores críticos para verificar afectaciones y gestionar intervenciones que permitan recuperar la movilidad ante posibles emergencias. A esto se suma el acompañamiento a las administraciones municipales y la gestión predial para facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Según el balance institucional, otro de los objetivos ha sido fortalecer la coordinación con las directivas nacionales, los alcaldes y los diferentes sectores del departamento, además de impulsar que las necesidades viales de Boyacá sean consideradas en la planeación nacional.

Desde la Dirección Territorial se aseguró que continuará el seguimiento a los contratos, las obras y las intervenciones en la red nacional y terciaria, con el propósito de mejorar la conectividad y las condiciones de seguridad vial en el departamento.