Bogotá tendrá un centro de producción audiovisual de más de US$30 millones en Cota

Bogotá tendrá un nuevo complejo dedicado a la producción audiovisual, un proyecto que se construirá en Cota, Cundinamarca, con una inversión superior a los 30 millones de dólares.

La iniciativa estará a cargo de Secuoya Content Group y fue presentada en Madrid al vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, durante una visita a Madrid Content City.

Durante la presentación, el vicepresidente destacó el potencial del país para atraer inversiones y ampliar su participación en la industria audiovisual internacional. “Colombia es talento, es biodiversidad, es creatividad y tiene todo el potencial para mostrarle al mundo lo que es nuestro país”, afirmó Restrepo.

Por su parte, el ministro de Comercio aseguró que el Gobierno buscará facilitar la llegada de esta inversión. “Desde el Ministerio de Comercio vamos a coordinar los esfuerzos del Gobierno para facilitar la llegada de esta inversión a Colombia y generar nuevas oportunidades”, señaló Gómez Amín.

El complejo contará inicialmente con dos estudios de grabación de 1.500 metros cuadrados cada uno, además de espacios para vestuario, maquillaje, oficinas de producción y dos naves de apoyo. También tendrá un edificio corporativo y un centro de formación universitaria con capacidad para 700 alumnos, con el propósito de vincular la preparación técnica y académica con las necesidades de la industria.

La construcción está prevista para comenzar en junio de 2027 y el complejo entraría en operación en julio de 2028. Las proyecciones contemplan que pueda albergar hasta 20 producciones audiovisuales al año y generar más de 2.000 empleos directos e indirectos anuales.