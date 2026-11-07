Jhon Bodmer y los motivos por los que no triunfó en Nacional: “Fui terco y no me entendí a mí mismo”

El técnico bogotano Jhon Jairo Bodmer dialogó con El VBar Caracol, refiriéndose, entre otras cosas, a Camilo Mena, jugador convocado por primera vez a la Selección Colombia y a quien hizo debutar a sus 15 años en Tigres. Bodmer también habló de su actualidad en Perú y de su paso por Atlético Nacional.

¿Qué le vio a Camilo Mena?

“Camilo, tuve la fortuna de tenerlo, puedo decir que debutó a los 15 años estando con nosotros en Tigres, en el año 2018. Un chico que para tener 15 años ya tenía demasiada personalidad y eso le ayudaba mucho, demasiado espontáneo y eso le ayudaba mucho en su día a día, no solamente dentro de la cancha. Esa esponteneidad le daba esa tranquilidad en el uno contra uno, sumado a su talento. Además de su personalidad tiene talento, eso no es sencillo, eso se sotiene o se mejora, eso nació en él. Tiene ese uno contra uno por banda, juega por derecha o tiene la capacidad de eludir por fuera y terminar con centro, también va hacía adentro y remata con izquierda o asiste con izquierda. A sus 15 años ya hacía paredes por banda. En el uno contra uno no estaba pensando en la individualidad, también en la colectividad y tenía apenas 15 añitos. Tuvimos la oportunidad de darle un empujoncito, pude seguirlo en Pereira y seguía siendo el mismo, en estadio vacio o estadio lleno seguía siendo el mismo”.

¿Por qué no brilló en un equipo grande de Colombia?

“Eso mismo me preguntaba yo, de Pereira saltó a una liga exótica. Pienso que también es un tema de decisiones, hay jugadores que tienen la posibilidad de irse a Europa y deciden irse a China”.

¿Le perdió la pista después?

“Después de Pereira le perdí el rastro, cuando fui a Pereira me encuentro con el hermano de él, ahí me entero que estaba en una Liga exótica, desconozco si es de alto nivel”.

¿Puede marcar diferencia en la Selección?

“Desconozco y las cosas como son, yo puedo tener un jugador que puede ser superlativo en mi equipo, pero que sea el mejor en mi equipo, no quiere decir que va a ser el mejor en el mejor equipo. Quizás allí Camilo es un jugador superlativo, el mejor del equipo, pero hay que verlo rodeado de otras personas, de otros jugadores, de otro ambiente, otra tensión y otra presión y responsabilidad. Si tiene ese personalidad que tenía a los 15 años puede adaptarse fácilmente a la Selección”.

¿Cómo le va en Agropecuario?

“Ando en Perú, en un equipo de segunda división (Agropecuaria), había tomado la decisión de parar 10 meses o un año, luego de salir de Equidad, que fue una salida maluca, nunca salí a los medio de hablar del tema de Equidad. No viene al punto, por eso decidí parar, tenía cierto cansancio a nivel familiar. Me salió una oportunidad con unos inversionistas peruanos, yo me negaba, me vendieron un producto tipo Independiente del Valle, investigué, esto es real. El dueño me dijo ‘Profe, quiero que haga de ese equipo Independiente del Valle’, el tipo me averiguó, preguntó por mí. Tuvimos muchas reuniones, eso me generó muchas expectativas, no fue fácil para mí dirigir en segunda división y gloria a Dios estamos aquí, un lindo proyecto económicamente, estamos a cuatro partidos de un título, de un ascenso, una vez cogimos la idea de juego eso nos tiene muy felices”.

¿Qué pasó con su salidad en Equidad?

“Tuve una conversación directa con quién me contrató, me dijo unas cosas de palabra, Equidad traía seis meses sin ganar, yo no iba a coger el equipo, revisé el equipo, sacamos un perfil del equipo, les dije ‘lo único que les puedo decir es que voy a trabajar y en junio armamos un equipo para competir de junio a diciembre’, me dijeron que bueno. Sacamos puntos, ganamos partidos, dos partidos con resultados delicados y ya dejaron a un lado el proyecto y la propuesta y me estaban evaluando de marzo a junio y no de junio a diciembre, cuando yo armé al equipo, lo cogí último, con 6 meses sin ganar un partido y el malo del paseo es el entrenador. Preferí dejar eso así, ya pasó bastante tiempo, agradecido porque me tuvieron en cuenta, varias personas me quisieron ayudar”.

¿Qué cree que hizo mal en Nacional?

“Cuando uno va a Nacional tiene que ganar sí o sí, es la frase que uno tiene que tener claro, uno tiene que ganar y jugar bien. Tengo mucha convicción y fe por lo que me he podido preparar y estudiado, además de eso, en la vida y en el fútbol he podido aprender en estos años. Yo hubiera querido tener un par de años más con el profe Luis (Suárez) antes de llegar a Nacional con otro pensamiento. La idea de juego que desarrollo, que es similar a la que desarrollamos muchos entrenadores hoy en día, es la misma idea del profe Lucas (González), David (González), el profe Arias, pero con el toque particular de cada entrenador. Yo en Nacional revise partidos mil veces, siendo consciente en quiénes tenía en mi equipo, fui terco y no quise entenderme a mi mismo y entender que no tenía jugadores para jugar en campo abierto, pero era Nacional y tenía que jugarmela el todo por el todo. Tenía que haber generado una estructura de vigilancia y de ajuste distinta, yo generé una estructura de dos centrales, y debí generar una estructura de tres centrales y un volante, yo jugaba con un 2-1, parado a campo abierto, parado en mitad de campo en campo rival, lastimosamente lo hice mal yo y por consiguiente el equipo también sufría, la responsabilidad es totalmente mía. Agradecerle a todos los jugadores que respaldaron en el proceso y la idea, y me dieron un título, recordaré eso con todo el cariño de la vida tengo jugadores que me regalaron un título con el equipo más grande de Colombia”.