“TierraSua no se va a liquidar”: gerente de la empresa despeja dudas sobre su futuro

John Ernesto Carrero destacó que TierraSua SAS ha intervenido más de 8.000 kilómetros de vías y mantiene sus obligaciones económicas con Boyacá.

Tunja

El gerente de TierraSua SAS, John Ernesto Carrero Villamil, descartó que la empresa esté próxima a entrar en proceso de liquidación y aseguró que la entidad continuará desarrollando sus actividades y ejecutando proyectos de infraestructura en Boyacá.

El pronunciamiento se conoce luego de que circularan comentarios sobre una posible liquidación de la compañía. Frente a estas versiones, Carrero fue enfático en ratificar la continuidad de la empresa.

“No, no, para nada. TierraSua es una empresa que nació en el 2019. En ese momento se llamaba ASDEBOY y es la que opera y le hace mantenimiento a la maquinaria del departamento de Boyacá”, expresó el gerente.

El directivo recordó que posteriormente la empresa cambió su razón social a TierraSua y amplió su objeto para desarrollar trabajos de mantenimiento vial y de infraestructura educativa, recreativa y social, además de estudios y diseños.

De acuerdo con Carrero Villamil, la compañía ha intervenido más de 8.000 kilómetros de vías en Boyacá y actualmente mantiene una operación que genera cerca de 250 empleos en el departamento.

“La empresa creo que es una de las empresas que está funcionando. También las instalaciones donde está ahorita son fruto de todo lo que se ha trabajado, de lo que se ha ejecutado”, manifestó.

Asimismo, destacó el aporte económico de la entidad a las finanzas departamentales y reveló que durante el año ha pagado alrededor de 11.000 millones de pesos en impuestos.

“Quiero comentarles algo a todos: en cuanto a lo que hemos pagado en solo impuestos al departamento de Boyacá, TierraSua ha pagado 11.000 millones de pesos”, sostuvo John Carrero.

Con estas declaraciones, el gerente reiteró que TierraSua SAS seguirá operando y participando en actividades de mantenimiento e infraestructura, al tiempo que defendió la continuidad de la empresa y su aporte al desarrollo del departamento.