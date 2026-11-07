Avianca habilitará vuelos directos entre Argentina y Barranquilla por la final de la Sudamericana

Barranquilla continúa fortaleciendo su conexión con el mundo. El alcalde Alejandro Char, junto con los ministros de Transporte y de Comercio, Industria y Turismo, y representantes de Avianca, anunció un plan especial de vuelos y capacidad adicional para facilitar el desplazamiento de los aficionados que asistirán a la final de la Copa CONMEBOL Sudamericana, prevista para el próximo 21 de noviembre en la ciudad.

A través de su cuenta en X, el mandatario dio a conocer los detalles de la operación aérea: “Desde la nueva sala de prensa de nuestro Supermetro, anunciamos con Avianca dos vuelos directos desde Buenos Aires para el 19 y 20 de noviembre, aviones de mayor capacidad entre Argentina y Bogotá y seis vuelos adicionales entre Bogotá y Barranquilla para facilitar la llegada de los hinchas”.

Durante el anuncio, Char destacó la importancia de ampliar la conectividad aérea para recibir a las aficiones y responder a la demanda de viajeros que generará este encuentro deportivo.

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“Ángela María, tenerte con nosotros es todo un honor y un orgullo. Tu respuesta ha sido inmediata ante un evento que supera, diría yo, todo lo que ha pasado en Colombia en términos de resonancia mundial. Tener una final única de la Sudamericana que congrega al mejor equipo de Argentina y recibir a Boca Juniors, que, después del Real Madrid y el Barcelona, dicen que es el equipo con más hinchada, es una bendición. Y nada más y nada menos que contra Mineiro, que representa a Brasil”, expresó el alcalde.

El mandatario agregó que conectar a Colombia, especialmente a Barranquilla, con Argentina y responder con capacidad aérea a la demanda de pasajeros permitirá que uno de los acontecimientos deportivos más importantes que ha recibido la ciudad se desarrolle con éxito.

Por su parte, Ángela María Orozco, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Avianca, destacó la importancia de acompañar a Barranquilla y al país en la realización de este evento internacional.

“Es muy especial tener la final de la CONMEBOL Sudamericana aquí, por lo que representa para Barranquilla y para el país contar con un evento de esta dimensión. Estamos poniendo vuelos adicionales para cumplirle a Barranquilla y acompañar a la CONMEBOL en este evento de proyección mundial. Estamos hablando de dos equipos muy representativos, con hinchadas enormes, que, de alguna manera, pondrán a Barranquilla en la mira del mundo”, señaló Orozco.

Tres frentes para fortalecer la conectividad aérea

De acuerdo con Avianca, la operación especial contempla tres acciones que articulan su red internacional con los servicios nacionales, con el propósito de ofrecer más alternativas de transporte a los aficionados que viajarán a la capital del Atlántico.

Vuelos directos Buenos Aires-Barranquilla: los días 19 y 20 de noviembre se habilitarán vuelos especiales sin escalas entre la capital argentina y Barranquilla, facilitando el desplazamiento de los hinchas hacia la sede de la final.

los días 19 y 20 de noviembre se habilitarán vuelos especiales sin escalas entre la capital argentina y Barranquilla, facilitando el desplazamiento de los hinchas hacia la sede de la final. Mayor capacidad con el Boeing 787 Dreamliner: los días 19, 22 y 23 de noviembre, la ruta Buenos Aires-Bogotá-Buenos Aires contará con una aeronave de cabina ancha y doble pasillo, con capacidad para 291 pasajeros por trayecto. Esta operación permitirá ampliar la disponibilidad de sillas entre Argentina y Colombia.

los días 19, 22 y 23 de noviembre, la ruta Buenos Aires-Bogotá-Buenos Aires contará con una aeronave de cabina ancha y doble pasillo, con capacidad para 291 pasajeros por trayecto. Esta operación permitirá ampliar la disponibilidad de sillas entre Argentina y Colombia. Seis vuelos adicionales entre Bogotá y Barranquilla: a las más de 200 frecuencias semanales que Avianca opera regularmente entre ambas ciudades se sumarán seis vuelos adicionales los días 20 y 22 de noviembre, para atender el incremento en la demanda de pasajeros.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, también resaltó el impacto económico que pueden generar los eventos deportivos de talla internacional y su contribución a la actividad turística y comercial de la ciudad.

“Muchos preguntaban: ¿por qué esta inversión tan grande en este estadio? Yo creo que con dos partiditos de estos, gracias al derrame económico que produce un evento de estas dimensiones, recuperamos toda la inversión. Esto mueve demasiada gente y no solo a quienes ingresan al Supermetro, que hoy todo el mundo quiere conocer, sino también a quienes se quedan alrededor y vienen a vivir la fiesta en Barranquilla, van a restaurantes, hoteles y otros lugares, porque no pueden ingresar al partido”, manifestó.

A su turno, Gabriel Oliva, presidente de Avianca, expresó el orgullo de la compañía por acompañar la realización de la final en Barranquilla, ciudad donde nació la aerolínea.

“Para Avianca es un orgullo haber nacido en Barranquilla y recibir esta final en nuestra casa. Por eso, como Partner Oficial del torneo, ponemos a disposición del país y de los hinchas lo mejor de nuestra flota, capacidad real y red de rutas para estar a la altura de este hito histórico. Con vuelos directos desde Buenos Aires hacia Barranquilla, la incorporación del Boeing 787 y el refuerzo de nuestras más de 200 frecuencias semanales a la ciudad, demostramos con hechos nuestra capacidad para conectar a la región, impulsar el turismo y hacer posibles los grandes eventos que mueven a América Latina”, afirmó.

Con esta operación especial, Barranquilla se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales que llegarán para vivir la fiesta del fútbol. La mayor conectividad aérea facilitará el encuentro de las aficiones y contribuirá a dinamizar sectores como el hotelero, gastronómico, comercial, turístico y recreativo, que también se beneficiarán de la realización de la final continental.