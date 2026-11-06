Santander creó su primera red de turismo comunitario: hay 10 rutas en municipios del departamento

Santander busca ampliar su oferta turística más allá de los destinos tradicionales. El departamento puso en marcha su primera Red de Turismo Comunitario, una estrategia que reúne experiencias construidas por las comunidades rurales y que, hasta el momento, ha permitido crear 10 rutas en diferentes municipios.

La iniciativa hace parte del proyecto Rutas de Identidad: Descubriendo la Riqueza Comunitaria de Santander, que articula a la Gobernación, la Universidad Industrial de Santander - UIS, la Red de Valor Social y habitantes de las zonas rurales.

Las rutas incluyen atractivos naturales, gastronomía, tradiciones, historias y actividades propias de cada territorio, con el propósito de que los visitantes conozcan otras alternativas turísticas y que las comunidades también reciban beneficios económicos de esta actividad.

De acuerdo con la información del proyecto, el proceso ya ha llegado a 10 municipios, donde se han fortalecido las capacidades de los habitantes para desarrollar y ofrecer experiencias turísticas.

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El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, señaló que la apuesta es lograr que los visitantes no se concentren únicamente en los destinos más conocidos, sino que recorran los pequeños municipios y conozcan su oferta cultural y gastronómica.

Uno de los siguientes pasos será conectar las rutas con agencias de viajes, operadores turísticos y visitantes, para ampliar su promoción y generar nuevas oportunidades económicas en las comunidades rurales.

La estrategia busca diversificar el turismo en Santander y convertir las experiencias de sus habitantes en una alternativa para atraer visitantes a las diferentes provincias.