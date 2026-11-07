Capturaron a los responsables de asesinar a un policía tras ataque sicarial en Medellín

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la captura de alias ‘Ratón’ y ‘el Costeño’, señalados como los responsables del asesinato del patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre, de 27 años, quien perdió la vida el pasado miércoles 4 de noviembre mientras atendía un ataque armado en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el mandatario local, las detenciones fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, así como al análisis de videos de cámaras de seguridad que permitieron avanzar en la identificación y ubicación de los sospechosos.

“Mi instrucción va más allá de coger simplemente a los sicarios que le quitaron la vida a Hamilton Andrés. Es desarticular completica esa estructura criminal que opera en esa zona de la ciudad”, aseguró Gutiérrez.

Otros detalles

Los hechos se registraron durante la madrugada del 4 de noviembre cuando hombres armados perpetraron un ataque sicarial en el centro de Medellín que dejó inicialmente dos personas muertas.

Una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba cerca del lugar reaccionó al ataque y emprendió la persecución de los presuntos sicarios. Durante el procedimiento, los delincuentes dispararon contra los uniformados y asesinaron al patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre, quien se encontraba en cumplimiento de sus funciones.

Una de las víctimas tenía varios antecedentes delictivos y las primeras hipótesis apuntan a que el doble homicidio estaría relacionado con una confrontación entre estructuras criminales que se disputan el control del microtráfico.

Tras el crimen, las autoridades desplegaron un operativo de investigación que permitió recopilar material probatorio, revisar grabaciones de cámaras de seguridad y avanzar hasta la captura de los dos hombres señalados de participar en el asesinato.

El alcalde Federico Gutiérrez advirtió que las operaciones no terminarán con estas detenciones y que la instrucción es identificar y desarticular la organización delincuencial que estaría detrás de los hechos violentos registrados en el sector.