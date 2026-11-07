Capturan a cabecilla del Clan del Golfo y líder de extorsiones en Dabeiba, Antioquia

Capturan a cabecilla del Clan del Golfo y líder de extorsiones en Dabeiba. Foto: DIJIN.

Dabeiba, Antioquia

En un operativo desarrollado en el municipio de Dabeiba, en el occidente de Antioquia, las autoridades capturaron a Mateo Gómez Guerra, conocido con los alias de ‘Mateo’ o ‘Mono’, señalado de ser uno de los principales cabecillas de zona de la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo.

La detención se realizó en el marco de la Operación Agamenón, mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Mateo’ sería el encargado de dirigir las actividades criminales del Clan del Golfo en Dabeiba, donde presuntamente tenía bajo su mando a 20 integrantes de la organización armada ilegal y controlaba las redes de comunicación utilizadas para coordinar sus operaciones en el casco urbano.

Uno de los principales hallazgos de la investigación está relacionado con las finanzas ilegales de esta estructura. Según las autoridades, el capturado coordinaba el cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes y trabajadores del sector minero, actividades que le representarían al grupo criminal ingresos superiores a los 100 millones de pesos mensuales.

Además, estaría vinculado con el control de puntos de venta de estupefacientes, el tráfico de cocaína y el dominio de corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico en esta zona del occidente antioqueño.

Las autoridades establecieron que Gómez Guerra tendría una trayectoria criminal superior a siete años. Su participación en la organización se remonta, según el expediente, a 2020, cuando cumplía funciones de vigilancia y logística.

En esa época, presuntamente se encargaba de informar sobre los movimientos de la fuerza pública, la presencia de personas desconocidas en el territorio y los desplazamientos de otros grupos ilegales.

Posteriormente, asumió labores relacionadas con el suministro de alimentos, armamento y material de intendencia a los campamentos de la organización, lo que le habría permitido ganar confianza entre los principales mandos criminales.

Para 2023, alias ‘Mateo’ ya formaría parte del esquema de seguridad de alias ‘Richard’, señalado cabecilla de la estructura Juan de Dios Úsuga David, quien presuntamente le entregó el manejo de las finanzas ilícitas en Dabeiba.

Detalles de su judicialización

Durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forenses para obtener información relacionada con las posibles actividades delictivas de la organización.

Tras su presentación ante la justicia, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de concierto para delinquir agravado.