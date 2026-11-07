Capturan a seis integrantes de ‘Venush’, banda señalada de cometer hurtos en eventos públicos

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a seis integrantes de la banda ‘Venush’, señalado de cometer hurtos de elementos electrónicos en eventos públicos, conciertos y centros comerciales de Bogotá y otras ciudades del país. Las detenciones se realizaron mediante 10 allanamientos en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Suba, Santa Fe y San Cristóbal.

Entre los capturados estarían alias ‘Carlos’, señalado como el cabecilla, y otros integrantes conocidos como ‘Cristian’, ‘Conejo’, ‘Mogollón’, ‘El Taxista’ y ‘Marisol’, quienes presuntamente cumplían diferentes funciones dentro de la estructura.

Según las investigaciones, los integrantes de esta estructura se hacían pasar por funcionarios de entidades públicas o personal logístico de los eventos, utilizando carné y documentos falsos para ingresar a diferentes escenarios y sustraer celulares, micrófonos, computadores, maletas, dinero y otros elementos.

A la organización se le atribuyen al menos 40 hurtos, de los cuales 10 cuentan con denuncia formal. Las autoridades establecieron que los elementos robados eran comercializados en establecimientos del barrio Las Nieves, en el centro de Bogotá.

Durante los operativos fueron incautados nueve celulares, 12 computadores portátiles, cuatro tabletas y 2,8 millones de pesos en efectivo. La Policía estima que con este resultado se afectaron las rentas criminales de la organización en más de 80 millones de pesos.