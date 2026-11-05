Habitantes del Nordeste denuncian que el Clan del Golfo quiere manejar los dineros comunitarios

Nordeste- Antioquia

Las comunidades rurales de Antioquia continúan denunciando que el plan del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) avanza con la intención de querer intervenir y controlar el trabajo comunitario. Caracol Radio recibió información de varias fuentes, la cual indica que hace algunos días el también denominado Clan del Golfo notificó que ellos eran quienes iban a recaudar los dineros que reciben las JAC en algunos territorios del Nordeste del departamento.

Caracol Radio estuvo indagando en zonas como Segovia y Remedios, entre otras poblaciones aledañas, desde donde manifestaron que las Juntas de Acción Comunal de estos territorios, desde hace varios años y consensuado con los mineros, recibían un “impuesto”, el valor varía de acuerdo con la maquinaria y la mina de oro en la que se explote el mineral. Es decir, reciben un rubro por retroexcavadora, draga y entable, etc.

Esta plata de las JAC es invertida en proyectos comunitarios internos; por lo tanto, advirtieron que la autonomía comunal está en riesgo, ya que el Clan del Golfo les habría notificado a los líderes y a los mineros que esa plata la iban a recoger ellos y que cuando la comunidad necesitara hacer una inversión, ellos girarán la plata. Agregan las fuentes que esta situación ha generado mayor preocupación entre las Juntas de Acción Comunal (JAC), ya que los líderes se ven condicionados a la hora de tomar decisiones comunitarias.

“Algunos líderes comunales son citados a reuniones con pocas horas de antelación, en las que se cuestionan decisiones previamente adoptadas por las asambleas y, en ocasiones, se imparten directrices que deben acatar. Lo que pone en riesgo la autonomía, la seguridad y la integridad de los líderes sociales.

Agregan que, al participar o apoyar las acciones que el grupo ilegal plantea, los pone en la mitad del conflicto con otros actores armados como el Frente 4 de las Disidencias y el ELN, que también hacen presencia en la zona y podrían ser catalogados como presuntos colaboradores y recalcan que no lo son. Y aprovechan para exigir que los mantengan al margen de las actividades ilegales.