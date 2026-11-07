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07 nov 2026 Actualizado 17:52

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Autodefensas de la Sierra niegan que las 104 armas incautadas fueran para su organización

El grupo armado respondió a los señalamientos del presidente Abelardo De la Espriella, quien aseguró que el arsenal decomisado en aguas de La Guajira tenía como destino esa estructura ilegal.

Autodefensas de la Sierra niegan que las 104 armas incautadas fueran para su organización. Foto: Captura de Video Incautación

Autodefensas de la Sierra niegan que las 104 armas incautadas fueran para su organización. Foto: Captura de Video Incautación

Autodefensas de la Sierra niegan que las 104 armas incautadas fueran para su organización. Foto: Captura de Video Incautación

David Echavez

Santa Marta
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Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) rechazaron las declaraciones del presidente Abelardo De la Espriella sobre el posible destino de las 104 armas incautadas por la Armada Nacional en el mar Caribe y negaron cualquier relación con el cargamento.

A través de un comunicado fechado el 6 de noviembre, la organización aseguró que no es propietaria del material bélico ni tiene vínculos con la embarcación interceptada durante la denominada Operación Poseidón. También desmintió que las cinco personas capturadas durante el procedimiento pertenezcan a sus filas.

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El pronunciamiento se conoce después de que el mandatario informara que, según labores de inteligencia, el arsenal estaría dirigido a esa estructura armada, que tiene presencia en Magdalena, Cesar y La Guajira.

En el documento, las ACSN cuestionaron los señalamientos y pidieron al presidente evitar lo que calificaron como «falsos positivos judiciales y mediáticos». Además, señalaron que corresponde a los ocupantes de la embarcación explicar la procedencia del armamento, quién se los entregó y cuál era su verdadero destino.

Finalmente, hicieron un llamado a los organismos de inteligencia para que adelanten investigaciones que permitan identificar a los responsables del transporte del arsenal y establecer quiénes estarían detrás del cargamento.

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