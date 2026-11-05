Armada incautó 104 armas de guerra en el Caribe colombiano: hay cinco capturados

104 armas de fuego y cinco personas que fueron capturadas se movilizaban en una embarcación tipo Go Fast. Foto: x Presidente Abelardo de La Espriella

Una operación de la Armada Nacional en aguas del Caribe colombiano permitió la incautación de 104 armas de fuego y la captura de cinco personas que se movilizaban en una embarcación tipo Go Fast.

El resultado fue divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta oficial en X, donde destacó la magnitud del decomiso y señaló que, según los registros disponibles, desde hace 45 años no se presentaba una incautación de armamento de estas dimensiones en el Caribe colombiano.

El arsenal estaba compuesto por 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras, elementos que eran transportados en la embarcación interceptada por unidades de la Fuerza Naval del Caribe.

Cinco personas fueron capturadas

De acuerdo con la información divulgada, entre los detenidos se encuentran cuatro ciudadanos colombianos y uno de nacionalidad hondureña. Las autoridades deberán establecer las circunstancias del transporte del armamento y las posibles responsabilidades de los capturados.

El presidente también señaló que, de acuerdo con información de inteligencia, el material bélico tendría como posible destino a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura armada ilegal con presencia en esta zona del norte del país.

La incautación representa un resultado de interés para las autoridades de seguridad del Caribe, especialmente por la cantidad y el tipo de armas que fueron retiradas de circulación.