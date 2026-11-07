ICA capacita a productores del Magdalena para prevenir enfermedades en cultivos de plátano y banano. Foto: ICA

La prevención de enfermedades que pueden comprometer los cultivos de plátano y banano motivó una jornada de capacitación dirigida a productores del Magdalena, en la que se entregaron herramientas para reconocer síntomas y evitar la propagación de agentes que afectan estas plantaciones.

La actividad fue liderada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a través de su seccional Magdalena, en la finca Doña Chepa, ubicada en la vereda 7 de Agosto, en Zona Bananera. Al encuentro asistieron 49 participantes, entre agricultores y representantes del sector.

Durante el día de campo, los técnicos explicaron cómo identificar el moko, causado por la bacteria Ralstonia solanacearum, y la marchitez por Fusarium Raza 4 Tropical, enfermedades que pueden generar pérdidas económicas y afectar la productividad de las fincas.

Medidas para evitar la propagación

Entre las recomendaciones entregadas estuvieron fortalecer las prácticas agrícolas, implementar protocolos de bioseguridad en los predios y reportar oportunamente al ICA cualquier síntoma sospechoso en las plantas.

La autoridad sanitaria reiteró que la detección temprana y la notificación de posibles casos son fundamentales para contener estas enfermedades y proteger la producción de musáceas en el departamento.