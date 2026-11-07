Presidente del Senado Honorio Henríquez recibió condecoración del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta. Foto: Cuerpo Voluntario de Bomberos de Santa Marta

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, recibió una condecoración por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, en un acto de reconocimiento a su trayectoria y sus vínculos con la capital del Magdalena.

A través de una publicación, el congresista expresó su agradecimiento por la distinción y destacó el significado que tiene recibirla en su ciudad natal. Según manifestó, este reconocimiento representa también un compromiso con Santa Marta, el departamento y el país.

Henríquez aprovechó el mensaje para exaltar el trabajo de los bomberos, a quienes calificó como ejemplo de abnegación, disciplina y entrega por la labor que desarrollan en la atención de emergencias y la protección de la comunidad.

El senador también agradeció al capitán Ricardo Chahín, comandante del organismo de socorro, por la entrega de la condecoración.