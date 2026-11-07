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07 nov 2026 Actualizado 17:43

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Santa Marta

Presidente del Senado Honorio Henríquez recibió condecoración del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta

El senador y presidente del Senado agradeció la distinción, que relacionó con sus raíces samarias y su trayectoria en el servicio público.

Presidente del Senado Honorio Henríquez recibió condecoración del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta. Foto: Cuerpo Voluntario de Bomberos de Santa Marta

Presidente del Senado Honorio Henríquez recibió condecoración del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta. Foto: Cuerpo Voluntario de Bomberos de Santa Marta

Presidente del Senado Honorio Henríquez recibió condecoración del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta. Foto: Cuerpo Voluntario de Bomberos de Santa Marta

David Echavez

Santa Marta
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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, recibió una condecoración por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, en un acto de reconocimiento a su trayectoria y sus vínculos con la capital del Magdalena.

A través de una publicación, el congresista expresó su agradecimiento por la distinción y destacó el significado que tiene recibirla en su ciudad natal. Según manifestó, este reconocimiento representa también un compromiso con Santa Marta, el departamento y el país.

Henríquez aprovechó el mensaje para exaltar el trabajo de los bomberos, a quienes calificó como ejemplo de abnegación, disciplina y entrega por la labor que desarrollan en la atención de emergencias y la protección de la comunidad.

El senador también agradeció al capitán Ricardo Chahín, comandante del organismo de socorro, por la entrega de la condecoración.

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