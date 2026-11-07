Antioquia aprobó $1,69 billones para un tren que casi no movería carga

La Promotora Ferrocarril de Antioquia se abstuvo en un principio de entregar la información, pero finalmente la facilitó el 28 de octubre, después de un recurso de insistencia. Aclaró que el estudio está en proceso de actualización y, por lo tanto, sus cifras no se pueden tomar como parámetros vigentes del proyecto.

También señaló que el Tren del Río se concibió entre Caldas y Barbosa, a través del Valle de Aburrá, pero fue priorizado únicamente el segmento Bello-Barbosa.

Poca carga si el tren no llega a Puerto Berrío

Si solo opera el tramo Primavera-Barbosa, el tren movería 2.587 toneladas de carga a la semana. Si fuera hasta Puerto Berrío, serían 51.177, 20 veces más. El estudio indica que el tren solo captaría carga significativa en recorridos de más de 250 kilómetros.

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Fuente: Promotora Ferrocarril de Antioquia, Estudio de demanda del Tren Multipropósito (Consorcio Ferrocarril de Antioquia 2017, mayo de 2019), entregado a Caracol Radio tras recurso de insistencia. Cálculos: Caracol Radio.

Los recursos para este proyecto salen del departamento de Antioquia, pero en la respuesta la Promotora no informó lo que costaría operar el tren.

Pasajeros y basura

El estudio calcula 78.018 pasajeros al día para un recorrido entre Bello y Barbosa, con un ramal al sur entre La Estrella y Primavera, que funcionaría como alimentador del Metro. Además, el tren llevaría unas 3.400 toneladas diarias de basura de Medellín, Bello, Envigado y otros municipios al relleno La Pradera, en reemplazo de entre 248 y 286 viajes diarios de camiones.

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Fuente: Promotora Ferrocarril de Antioquia, Estudio de demanda (2019), tabla 8-11, escenario 2 (Primavera–La Pradera), y estudio de estaciones de transferencia de residuos sólidos (2019).

Un estudio que preveía el tren en 2022

El estudio esperaba el inicio de la operación del tren en 2022. Actualmente el proyecto se sigue estructurando y no cuenta con un valor total: la Promotora señala que los $1,69 billones son una autorización de gasto. Y aclara que el tramo Barbosa–Industriales no obtuvo el aval técnico ni financiero de la Nación para ser cofinanciado por Ley de Metro.

Fuente: respuesta de la Promotora Ferrocarril de Antioquia al recurso de insistencia radicado 000259, del 28 de octubre de 2026.