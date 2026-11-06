Villa del Mar espera la recuperación de su cancha deportiva con el proyecto ‘Camino al Río’/ Cortesía.

En la ciudad se dio inicio a la construcción de la obra ‘Camino al Río’, un proyecto que permitirá conectar la Troncal del Caribe con la Avenida del Río. Con esta obra también se anunció la construcción y recuperación de la cancha deportiva del barrio Villa del Mar.

La iniciativa ha generado expectativa entre los habitantes, quienes consideran que esta obra representa una oportunidad para recuperar un espacio de encuentro comunitario.

Antony Jarma, presidente de la junta de acción comunal del sector, manifestó que “creemos que va a ser una realidad porque el alcalde le está cumpliendo a los samarios en escenarios deportivos en la ciudad de Santa Marta” dijo.

La comunidad manifiesta que pese a ser uno de los barrios más antiguos de la zona universitaria, ha permanecido rezagado en materia de infraestructura.

Por su parte, Omar Sierra, edil de la localidad 1, confirmó que el compromiso del alcalde incluye una visita técnica por parte de la Secretaría de Gobierno para revisar las condiciones actuales de la cancha y establecer las necesidades de intervención.

“Esta es una obra que sin duda alguna además de mejorar la movilidad en el distrito de Santa Marta le va a quitar un sinnúmero de problemáticas a esta comunidad. Esto se ha convertido en un relleno sanitario, una escombrera, la poca luz en el sector”, anotó.

Los representantes comunales manifestaron que estarán atentos al cumplimiento de los compromisos y a los resultados de la visita técnica anunciada por la administración distrital, con la expectativa de que la recuperación de la cancha se convierta en una inversión concreta para una comunidad que lleva años esperando atención.