Inicia la construcción de la obra ‘Camino al Río’ en Santa Marta

Santa Marta

En la ciudad se dio inicio a la construcción de la obra ‘Camino al Río’, un proyecto que permitirá conectar la Troncal del Caribe con la Avenida del Río. La intervención contempla, en su primera fase, la pavimentación de 750 metros lineales de doble calzada, desde la Troncal del Caribe hasta la entrada de la Universidad del Magdalena.

Asimismo, incluye la construcción de dos canales de desagüe laterales de 850 metros lineales cada uno, la habilitación de 750 metros lineales de ciclorruta y 4.392 metros cuadrados de arborización.

Jorge Luis Sarmiento, gerente general de la EDUS, destacó la importancia de esta intervención para el desarrollo urbanístico de Santa Marta y aseguró que no se trata de una simple adecuación vial, sino de la construcción de una nueva avenida.

“Está en un valor aproximado de 34 mil 500 millones de pesos, pero cuenta con todas sus obras complementarias para que sea, además de útil, segura para la ciudadanía”, explicó el funcionario.

Uno de los aspectos abordados durante la socialización con las comunidades es la vinculación de habitantes del sector a las actividades de construcción.

Sobre este punto, Sarmiento Peñaranda indicó que se han adelantado conversaciones con los contratistas para facilitar la incorporación de mano de obra no calificada de los barrios cercanos, permitiendo que la población también se beneficie de las oportunidades laborales que genere el proyecto.

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El proyecto beneficiará de manera directa a los habitantes de los barrios Villa Universitaria, Villa del Mar, Villa Trinidad, Villa Marina, Piñón I, Piñón II y El Trébol, además de toda la comunidad académica de la Universidad del Magdalena.

De igual manera, los samarios y turistas que transiten por esta vía contarán con mejores condiciones de movilidad, mayor fluidez en sus desplazamientos y una conexión con este sector de la ciudad.