Cien adultos mayores de Santa Ana, Magdalena viajaron a Medellín

Magdalena

Un total de 100 adultos mayores del municipio de Santa Ana, Magdalena, viajaron a Medellín. La iniciativa hace parte de un proyecto por la inclusión y el bienestar de la población de la tercera edad de este municipio.

Hombres y mujeres provenientes de la cabecera municipal, corregimientos y veredas participaron en esta travesía turística y cultural que les permitió conocer algunos de los atractivos de la capital antioqueña.

“Primera vez que me subo en un avión, fue una experiencia hermosa, visitamos muchos lugares hermosos de Antioquia, la cultura hermosa, vivimos algo maravilloso”, dijo Delmis Mejía una de las beneficiarias.

Más allá del componente recreativo, la iniciativa busca reconocer el valor de los adultos mayores dentro de la comunidad y promover espacios en los que puedan disfrutar, relacionarse y seguir construyendo experiencias, independientemente de su edad o lugar de residencia.

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“Todo el tiempo tratamos de hacer lo mejor posible con las medidas de seguridad. Se queda uno corto ya que el corazón se llena de felicidad con estas actividades. Nosotros hacemos encuentros de adultos mayores, en uno de ellos hicimos un preinscripción, luego una validación con sus familiares e finalmente la valoración médica”, dijo el alcalde de este municipio, Aníbal López.