¿Ahora sí tendrá puente Mendihuaca? Gobernadora anuncia gestión de recursos para su reconstrucción

La reconstrucción del puente de Mendihuaca, en la Troncal del Caribe, volvió a tomar impulso. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, anunció que se gestionaron recursos ante el Gobierno Nacional para que el Instituto Nacional de Vías (Invías) adelante la construcción de una nueva estructura.

En diálogo exclusivo con Caracol Radio, la mandataria reconoció que el compromiso inicial de Invías no se cumplió durante los meses de marzo a julio, por lo que retomó las gestiones en Bogotá para buscar una solución definitiva.

“Un puente que quedó en un compromiso de Invías y que no se ejecutó durante, digamos, de marzo al mes de junio, julio, y bueno, hoy tomó otra vez vida ese puente Mendihuaca y se van a asignar los recursos para que Invías pueda hacer ese puente”, manifestó Guerra.

De la emergencia a la reconstrucción

El puente original colapsó el pasado 3 de febrero como consecuencia de las fuertes lluvias asociadas al frente frío. La emergencia afectó la movilidad entre Magdalena y La Guajira y obligó a instalar una estructura militar provisional, que entró en funcionamiento el 31 de marzo.

Esta solución fue posible mediante la articulación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Invías y la Gobernación del Magdalena. Sin embargo, la estructura militar permitió recuperar el paso, pero no reemplazó la necesidad de construir un puente definitivo.

Durante su reciente agenda en Bogotá, Guerra explicó que volvió a poner el proyecto sobre la mesa ante el Ministerio de Transporte, Invías y otras entidades nacionales.

Una conexión clave para el turismo

La mandataria destacó que la reconstrucción no solo beneficiará a quienes se movilizan entre los dos departamentos, sino que también permitirá fortalecer el corredor turístico hacia el Parque Nacional Natural Tayrona.

“Es un puente que tanto se necesita porque une dos departamentos, La Guajira con el departamento del Magdalena, pero también reactiva el corredor turístico del Tayrona”, agregó.

Por ahora, están pendientes los detalles sobre el monto de los recursos, los plazos y el cronograma para ejecutar la obra.