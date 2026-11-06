David Racero anuncia debate interno del Pacto Histórico tras denuncias contra Gustavo Petro

El senador David Racero se pronunció sobre las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro y señaló que el Pacto Histórico adelantará un proceso de discusión y deliberación interna frente a esta situación.

El congresista manifestó que esperan que las autoridades judiciales adelanten las investigaciones correspondientes y esclarezcan los hechos, así como las posibles responsabilidades que puedan derivarse de los señalamientos.

“Los jueces son los que van a determinar el alcance de las denuncias, las responsabilidades, las verdades y las mentiras”, afirmó Racero.

Sin embargo, el senador también cuestionó que este tema concentre la atención de la agenda nacional, mientras, según indicó, hay otras decisiones del Gobierno que requieren discusión y seguimiento. Mencionó la situación del páramo de Santurbán y aseguró que no permitirán que se imponga una agenda que desplace asuntos que considera importantes para las comunidades y el país.

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Racero defendió además el carácter democrático del Pacto Histórico y sostuvo que las deliberaciones internas no son nuevas, sino que hacen parte de la dinámica de la colectividad. También destacó las medidas del partido para promover la participación de las mujeres, entre ellas las listas cremallera.

Reiteró el senador que “será la justicia la encargada de establecer la veracidad de las denuncias y determinar si existen responsabilidades”, mientras el Pacto Histórico define su posición frente a este nuevo escenario político.