Reparos de Medicina Legal a borrador de decreto de levantamiento de cuerpos en operaciones militares

Imagen de referencia de escena del crimen y documento con observaciones de Medicina Legal. Fotos: Getty Images / Caracol Radio

Caracol Radio conoció una carta en la que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de su director, Ariel Cortés, planteó varias observaciones al borrador de decreto del Ministerio del Interior que busca establecer instrucciones para coordinar la atención de fallecimientos directamente relacionados con operaciones de la fuerza pública.

En el documento, fechado el 5 de noviembre de 2026 y dirigido al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, Medicina Legal considera pertinente la expedición de la iniciativa, pues reconoce que permite fortalecer la coordinación entre instituciones, proteger a las familias y garantizar el acceso seguro de las autoridades judiciales y forenses a los lugares donde ocurran estos hechos.

Sin embargo, el director del Instituto advierte que es necesario introducir varios ajustes para evitar dificultades en los procedimientos técnicos y científicos que se realizan después de una muerte.

Una de las principales observaciones tiene que ver con el lugar al que deben ser trasladados los cuerpos para realizar las necropsias y los demás procedimientos forenses. Medicina Legal pide que esa decisión no se tome únicamente por cercanía geográfica, sino que exista una coordinación previa con la entidad.

La razón es que no todas las sedes tienen la misma capacidad para atender casos complejos, muertes múltiples o cuerpos que requieren estudios especializados.

En ese sentido, el Instituto advierte que “la remisión automática a la sede geográficamente más cercana podría afectar la integralidad del examen, la conservación de los cuerpos y elementos asociados, la oportunidad de los análisis y la aplicación uniforme de los protocolos técnicos”.

Por eso, propone que la sede de recepción sea definida teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, la disponibilidad de personal especializado y la infraestructura de cada lugar.

Otro de los puntos que genera preocupación está relacionado con los tiempos de las necropsias. El borrador hace referencia al término de 36 horas previsto para la presentación del informe ejecutivo de policía judicial. No obstante, Medicina Legal advierte que ese plazo no puede confundirse con el tiempo que necesita un procedimiento forense.

“El término previsto para la presentación del informe ejecutivo no autoriza a diferir los actos urgentes ni a retener injustificadamente el cuerpo”, plantea el Instituto en su propuesta de modificación.

La entidad explica que la duración de una necropsia depende de la complejidad del caso y de los estudios adicionales que sean necesarios. Por esa razón, pide que los procedimientos se rijan por criterios técnico-científicos y no por un plazo general.

La tercera observación está relacionada con la manipulación de los cuerpos durante las operaciones militares. Medicina Legal considera que debe quedar expresamente establecido que los integrantes de la Fuerza Pública no pueden moverlos ni trasladarlos, salvo que exista una necesidad humanitaria, un riesgo inminente o una instrucción de la autoridad competente.

Además, solicita que cualquier movilización excepcional quede documentada, con información sobre quién intervino, las razones del traslado, el recorrido y las condiciones de preservación.

El Instituto también pide aclarar que la coordinación logística no puede trasladarle responsabilidades que corresponden a otras entidades, como el transporte, la seguridad, el levantamiento de los cuerpos o la financiación de esas operaciones.

Finalmente, sobre la entrega de los cuerpos a sus familiares, Medicina Legal respalda que no se impongan condiciones relacionadas con planes funerarios o medidas de seguridad. Sin embargo, advierte que esa disposición no puede impedir la realización de exámenes adicionales cuando sean necesarios para establecer la identidad o concluir el abordaje medicolegal.

“Lo anterior se entiende sin perjuicio de los procedimientos periciales legalmente ordenados o técnicamente requeridos”, señala la propuesta del Instituto.

Las observaciones fueron remitidas al Ministerio del Interior para que sean consideradas durante la revisión del proyecto de decreto.

Estas son las observaciones de Medicina Legal:

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