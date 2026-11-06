Juez rechazó investigar a Zapatero por malversación, como pedía la Fiscalía

MADRID, 24/09/2024.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en la presentación del libro La democracia y sus derechos del que ha sido coordinador, este martes en el Ateneo de Madrid. EFE/ Zipi / ZIPI ARAGON ( EFE )

El juez ha rechazado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de malversación, como le había pedido la Fiscalía Anticorrupción, por haberse quedado con joyas que, según el exlíder del PSOE, le habría regalado el rey de Arabia Saudí en 2007, cuando el dirigente socialista estaba al frente del Ejecutivo.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Zapatero pudo incurrir en malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas que le regaló el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido, y que se hallaron en una caja fuerte de su oficina en un registro policial el pasado mes de mayo.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama señala que no fue hasta 2013 cuando la ley de Transparencia estableció expresamente que los altos cargos no pueden aceptar regalos que excedan los usos sociales o de cortesía y, por tanto, en 2007, no había norma que impusiera que dichos regalos quedaran automáticamente incorporados al patrimonio estatal.

Además de rechazar la imputación de este delito al expresidente, el magistrado ha dictado un segundo auto en el que reconsidera su decisión y acuerda finalmente paralizar las inspecciones abiertas por Hacienda a Zapatero, su mujer, sus hijas, el empresario Julio Martínez Martínez y varias sociedades.