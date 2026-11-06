Prográmese con lo mejor del deporte en la semana: Liga Colombiana, Fórmula 1 y Selección Colombia

Prográmese con lo mejor del deporte de la semana: Liga colombiana, Fórmula 1 y Selección Colombia // Colprensa y GettyImages

Llega una nueva semana con una variada programación deportiva. En Colombia, la Liga Colombiana afrontará una jornada clave, con varios equipos que buscarán sumar puntos en la recta final de la fase del todos contra todos. Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Independiente Santa Fe y Once Caldas tendrán compromisos entre el viernes y el lunes.

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En el fútbol internacional sobresalen los encuentros de las principales ligas europeas, el duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona, y los partidos de la UEFA Nations League. Además, habrá actividad en la Champions League Femenina y comenzará la última fecha FIFA del año.

Fuera del fútbol, la Fórmula 1 disputará el Gran Premio de São Paulo, mientras continúan las competencias de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar. La semana cerrará con un nuevo compromiso de la Selección Colombia, que enfrentará a Chile en un amistoso internacional.

Agenda deportiva de la semana

Viernes 6 de noviembre

Juegos Olímpicos de la Juventud - Dakar 2026 / Día 6 / 8:00 a. m.

Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá / Liga colombiana / 6:00 p. m.

Fortaleza vs. Independiente Medellín / Liga colombiana / 8:00 p. m.

Sábado 7 de noviembre

Mainz 05 vs. Bayern Múnich / Bundesliga / 9:00 a. m.

/ Bundesliga / 9:00 a. m. Arsenal vs. Hull City / Fútbol inglés / 10:00 a. m.

Nottingham Forest vs. Manchester City / Premier League / 12:30 p. m.

vs. Manchester City / Premier League / 12:30 p. m. Valencia vs. Real Madrid / Liga española / 3:00 p. m.

Once Caldas vs. Águilas Doradas / Liga colombiana / 4:05 p. m.

/ Liga colombiana / 4:05 p. m. Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira / Liga colombiana / 6:10 p. m.

/ Liga colombiana / 6:10 p. m. América de Cali vs. Deportivo Cali / Liga colombiana / 8:15 p. m.

Domingo 8 de noviembre

Sunderland vs. Chelsea / Premier League / 9:00 a. m.

Gran Premio de São Paulo / Fórmula 1 / 12:00 p. m.

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto / Liga colombiana / 2:00 p. m.

/ Liga colombiana / 2:00 p. m. Fiorentina vs. Juventus / Serie A / 2:45 p. m.

/ Serie A / 2:45 p. m. Atlético de Madrid vs. Barcelona / Liga española / 3:00 p. m.

/ Liga española / 3:00 p. m. Deportes Tolima vs. Millonarios / Liga colombiana / 6:10 p. m.

Lunes 9 de noviembre

Junior de Barranquilla vs. Cúcuta Deportivo / Liga colombiana / 7:00 p. m.

Martes 10 de noviembre

Real Madrid vs. Paris FC / Champions League Femenina / 12:45 p. m.

vs. Paris FC / Champions League Femenina / 12:45 p. m. Inter de Milán vs. Manchester City / Champions League Femenina / 3:00 p. m.

Miércoles 11 de noviembre

Juventus vs. Olympique Lyon / Champions League Femenina / 3:00 p. m.

vs. Olympique Lyon / Champions League Femenina / 3:00 p. m. Golden State Warriors vs. Houston Rockets / NBA / 9:30 p. m.

Jueves 12 de noviembre

Barcelona vs. Arsenal / Champions League Femenina / 12:45 p. m.

Inglaterra vs. Croacia / UEFA Nations League / 2:45 p. m.

Italia vs. Francia / UEFA Nations League / 2:45 p. m.

Viernes 13 de noviembre

Países Bajos vs. Grecia / UEFA Nations League / 2:45 p. m.

Serbia vs. Alemania / UEFA Nations League / 2:45 p. m.

Argentina vs. Uruguay / Amistoso internacional / 6:00 p. m.

Colombia vs. Chile / Amistoso internacional / 7:00 p. m.

*Todos los horarios corresponden a la hora de Colombia.