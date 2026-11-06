Identifican a joven de 19 años hallado muerto y con mensaje alusivo a ‘Los Pepes’ en Caribe Verde

Como Jherson Javier Castro Hernández, de 19 años, fue identificado el joven hallado sin vida este viernes 6 de noviembre en el barrio Caribe Verde, en Barranquilla. Según el reporte de las autoridades, el cuerpo fue encontrado amarrado y presentaba lesiones, al parecer, ocasionadas con arma cortopunzante.

El joven había salido de su vivienda la noche anterior, alrededor de las 8:30 p. m., para encontrarse con una mujer. Un familiar que habló con Caracol Radio aseguró que era un joven tranquilo y que no conoce las razones detrás de lo ocurrido.

“El hijo mío llamó a la mamá para que hiciera el favor y fuéramos allá. Pero hasta ahí, el pelado siempre fue un pelado sano. No sé qué pasó, no te sabe”, explicó.

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Investigan mensaje alusivo a ‘Los Pepes’

En el lugar fue encontrado un panfleto con una fotografía y un mensaje que decía “por Pepe”, relacionado con una publicación del joven en redes sociales y que haría referencia a su presunta vinculación con el grupo delincuencial Los Pepes.

Esta información es materia de investigación por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que en el sector también tienen presencia otras estructuras criminales, como Los Costeños y Los del Fresco.