Aumentan a ocho las muertes por dengue en Barranquilla y el Atlántico durante 2026
Tres fallecimientos permanecen bajo investigación.
El dengue sigue encendiendo las alarmas en el Atlántico. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, con corte al 2 de noviembre, se registran siete muertes confirmadas en el departamento y una en Barranquilla, para un total de ocho fallecimientos. Otras tres defunciones permanecen en estudio.
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Palmar de Varela concentra dos muertes confirmadas, mientras que Baranoa, Sabanagrande, Repelón, Campo de la Cruz y Soledad registran un caso cada uno.
Más de 7.000 contagios en la región
En cuanto a los contagios, el Atlántico acumula 4.009 casos y Barranquilla 3.080, para un total de 7.089. El mapa epidemiológico ubica a Barranquilla y Soledad en nivel de muy alta transmisión y bajo alerta.
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Estratos 1 y 2 concentran la mayoría de casos
El reporte también indica que el 56 % de los contagios corresponde a población de estrato 1 y el 31 % a habitantes de estrato 2.