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06 nov 2026 Actualizado 19:42

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Barranquilla

Aumentan a ocho las muertes por dengue en Barranquilla y el Atlántico durante 2026

Tres fallecimientos permanecen bajo investigación.

Autoridades de salud reiteran el llamado a eliminar aguas estancadas en viviendas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue en el Huila.

Autoridades de salud reiteran el llamado a eliminar aguas estancadas en viviendas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue en el Huila.

Autoridades de salud reiteran el llamado a eliminar aguas estancadas en viviendas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue en el Huila.
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El dengue sigue encendiendo las alarmas en el Atlántico. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, con corte al 2 de noviembre, se registran siete muertes confirmadas en el departamento y una en Barranquilla, para un total de ocho fallecimientos. Otras tres defunciones permanecen en estudio.

Palmar de Varela concentra dos muertes confirmadas, mientras que Baranoa, Sabanagrande, Repelón, Campo de la Cruz y Soledad registran un caso cada uno.

Más de 7.000 contagios en la región

En cuanto a los contagios, el Atlántico acumula 4.009 casos y Barranquilla 3.080, para un total de 7.089. El mapa epidemiológico ubica a Barranquilla y Soledad en nivel de muy alta transmisión y bajo alerta.

Lea también: Identifican a joven de 19 años hallado muerto y con mensaje alusivo a ‘Los Pepes’ en Caribe Verde

Estratos 1 y 2 concentran la mayoría de casos

El reporte también indica que el 56 % de los contagios corresponde a población de estrato 1 y el 31 % a habitantes de estrato 2.

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