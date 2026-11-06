Mujer de 52 años murió por presunta descarga eléctrica en su vivienda en Candelaria, Atlántico

Una mujer de 52 años falleció el pasado 5 de noviembre en una vivienda del barrio Nueva Candelaria, segunda etapa, en el municipio de Candelaria, Atlántico.

La víctima, identificada como Never Regina Silvera Rodríguez, fue encontrada por su esposo en una de las habitaciones de la casa, con aparentes lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica. Personal médico del Hospital de Candelaria confirmó que no tenía signos vitales.

Autoridades adelantan las investigaciones

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, el fallecimiento estaría relacionado con una descarga eléctrica mientras la mujer manipulaba un elemento eléctrico.

Cinco víctimas durante 2026

Con este caso, ya serían cinco las personas fallecidas por hechos relacionados con descargas eléctricas en Barranquilla y municipios del Atlántico durante 2026. En octubre, un menor de 12 años murió en Caribe Verde al tocar un poste de alumbrado público energizado mientras buscaba a su mascota. Ese mismo mes, un hombre falleció en la vereda Alpes de Sevilla, en Galapa, por la presunta manipulación de un transformador rural.

A estos casos se suman la muerte de Rafael Tapias, en agosto, tras recibir una descarga eléctrica en un poste del barrio Lucero, y la de Gustavo Adolfo Márquez, de 26 años, en abril, al hacer contacto con un cable de alta tensión desprendido en el barrio La Sierrita, en el sur de Barranquilla