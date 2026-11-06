Megacárcel de Sabanas de San Ángel en el Magdalena, sería entregada en agosto de 2027

Magdalena

El Centro Penitenciario Renacer, ubicado en zona rural del municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena sería entregada en agosto de 2027. La infraestructura tendrá capacidad para más de 2.000 personas privadas de la libertad.

La construcción de la megacárcel de Sabanas de San Ángel Magdalena, hace parte de los cuatro proyectos penitenciarios que el Gobierno nacional presentó durante una audiencia pública ante la Corte Constitucional.

En el caso del Magdalena, la cárcel Renacer se encuentra entre las obras con mayor porcentaje de ejecución, después del establecimiento penitenciario de Riohacha, La Guajira, cuya entrega está prevista para diciembre de 2026.

Es de recordar que, esta es una obra que viene desde el Gobierno de Iván Duque, se adjudicó en el año 2019 e inició su obra en año 2020 pero tiempo después se paralizó. Desde el día uno el presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la directora del USPEC, Isadora Fernández, ponerle el acelerador a esta obra que se convertirá en una mega-cárcel y está proyectada para que tenga un aislamiento total.