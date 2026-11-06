Buque ARC “Roncador” arriba a Santa Marta para fortalecer la seguridad de la navegación en la región/ DIMAR

Santa Marta

La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del buque hidrográfico multipropósito ARC “Roncador”, adelantó jornadas de mantenimiento técnico a los equipos de la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina (RedMPOMM), así como a las ayudas a la navegación en el área marítima de Santa Marta.

Estos datos constituyen un insumo para la seguridad integral marítima, la planificación de la navegación, las operaciones de búsqueda y rescate (SAR) y la gestión del riesgo ante fenómenos como: tormentas tropicales, mares de leva y la presencia de eventos relacionados con fenómenos naturales. Asimismo, respaldan la elaboración de productos técnicos y boletines de alerta y pronóstico climático.

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Asimismo, se realizaron labores de inspección y mantenimiento a las ayudas a la navegación, para garantizar su disponibilidad operativa, mejorar la señalización marítima y brindar referencias a las embarcaciones que transitan por este sector del Caribe colombiano