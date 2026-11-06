Don Omar anunciará detalles de la preventa de sus conciertos en Colombia: ¿Cuándo será?

Don Omar prepara el regreso a Colombia y sus seguidores están atentos a los detalles de su próxima gira. El artista anunció una transmisión en vivo desde Los Ángeles, Estados Unidos, en la que compartirá información relacionada con sus presentaciones en varios países, incluido Colombia.

La cita está programada para este sábado 7 de noviembre de 2026, a las 12:30 de la madrugada, hora colombiana. Según el mensaje publicado por el cantante en sus redes sociales, durante el encuentro virtual dará a conocer novedades que sus fanáticos llevan tiempo esperando.

“Desde mi concierto en el Kia Forum de Los Ángeles, estaré transmitiendo EN VIVO durante ‘Reggaeton Latino’ para compartir con ustedes una noticia que sé que llevan mucho tiempo esperando”, expresó el artista.

Aunque Don Omar no ha confirmado oficialmente todos los detalles de la preventa, la transmisión ha generado expectativa entre quienes esperan verlo nuevamente en los escenarios colombianos.

¿Qué se sabe de la preventa de Don Omar en Colombia?

Por ahora, no se han anunciado oficialmente las fechas de los conciertos ni los precios de las entradas. La información que se espera conocer durante la transmisión está relacionada con la apertura de la preventa y las novedades de su gira en el país.

Los seguidores podrán estar pendientes de los canales oficiales del artista y de su página web para conocer los anuncios y las plataformas habilitadas para la compra de boletería.

Bogotá, Medellín y Cali recibirían al ‘Rey del Reguetón’

El regreso de Don Omar a Colombia contempla presentaciones en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, todavía falta que se confirmen las fechas y los escenarios de cada concierto.

El intérprete de ‘Dile’, ‘Pobre Diabla’, ‘Danza Kuduro’ y ‘Taboo’ cuenta con una trayectoria de más de 25 años en la música urbana, durante la cual se ha consolidado como uno de los referentes del reguetón.

Su posible regreso a los escenarios colombianos representa una oportunidad para que sus seguidores disfruten de canciones que marcaron una época en el género.