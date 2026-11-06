La escritora colombiana Margarita García gana el Premio Herralde 2026 con su novela ‘Querida Sharik’

La escritora colombiana Margarita García Robayo fue galardonada con el 44.º Premio Herralde de Novela, concedido por la editorial española Anagrama, por su obra Querida Sharik. El reconocimiento, anunciado este jueves en Barcelona, está dotado con 25.000 euros y fue elegido entre 2.223 manuscritos presentados al certamen.

Nacida en Cartagena de Indias en 1980 y actualmente residente en Buenos Aires, García Robayo construye en su nueva novela una historia a partir de una experiencia personal: una prueba genética que le permitió descubrir sus raíces angoleñas. La obra sigue a una mujer del Caribe colombiano que, tras conocer sus orígenes, emprende una búsqueda de su historia familiar y de los vínculos con sus antepasados.

A través de una veintena de cartas dirigidas a distintas mujeres de su familia y a una antepasada africana, la autora aborda cuestiones como la identidad, el racismo, la memoria y la vergüenza heredada. La novela llegará a las librerías de España y Latinoamérica el próximo 12 de noviembre.

Este premio supone un nuevo reconocimiento a la trayectoria de García Robayo, autora de títulos como Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí y Cosas peores, este último galardonado con el Premio Literario Casa de las Américas en 2014.