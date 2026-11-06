Nicky Jam estrenó ‘Tesoriiito’ y se presentará en Cali: ¿Cuándo y dónde será su concierto?

Nicky Jam inicia una nueva etapa musical con el lanzamiento de ‘Tesoriiito’, su más reciente sencillo, una propuesta que se aleja de las temáticas habituales del género urbano para centrarse en el amor y la importancia de compartir los pequeños momentos de la vida.

La canción representa el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2027. Con este estreno, el artista puertorriqueño-estadounidense continúa explorando diferentes facetas musicales y reafirmando su capacidad de reinventarse a lo largo de su trayectoria.

Nicky Jam protagoniza por primera vez un videoclip junto a su esposa

El lanzamiento de ‘Tesoriiito’ también tiene un componente personal. Por primera vez, Nicky Jam comparte protagonismo en un videoclip con su esposa, en una producción audiovisual grabada en Miami, específicamente en lugares como Virginia Key y Key Biscayne.

El video presenta una historia íntima en la que la pareja recorre diferentes escenarios a bordo de un Chevrolet Caprice de 1973. La propuesta busca reflejar la complicidad y el valor de las experiencias cotidianas, convirtiendo momentos sencillos en recuerdos especiales.

A través de esta producción, el cantante acompaña la temática romántica de la canción con imágenes que muestran una faceta más personal de su vida.

Nicky Jam también prepara una presentación en Cali

El estreno de ‘Tesoriiito’ coincide con la próxima presentación del artista en Colombia. Nicky Jam llegará el 21 de noviembre al Estadio Pascual Guerrero de Cali, donde compartirá escenario con Corridos del Rey, Juan Duque y DJ Vett.

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Esta presentación se suma a la nueva etapa musical del cantante, que continúa trabajando en proyectos para sus seguidores mientras prepara el lanzamiento de su próximo álbum.

Con ‘Tesoriiito’, Nicky Jam apuesta por una canción centrada en el amor y la conexión emocional, y anticipa parte de la propuesta musical que desarrollará en su próximo trabajo discográfico.