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05 nov 2026 Actualizado 23:35

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¿Cuáles equipos ya clasificaron a cuadrangulares de Liga BetPlay 2026 II? Cuentas de los restantes

A falta de dos fechas para que finalice la fase del todos contra todos, le contamos las cuentas de los equipos que tienen chance de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Millonarios vs. América. Foto: Colprensa.

Millonarios vs. América. Foto: Colprensa.

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Faltan tan solo dos fechas para que se finalice la fase del todos contra todos en la Liga BetPlay 2026 - II, allí quedarán definidos los ocho equipos que buscarán la ‘estrella de Navidad’ en diciembre y bordar una estrella más en su escudo.

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Por eso, en Caracol Radio le contamos cuáles escuadras ya aseguraron su cupo a estos play offs y cuáles están en la pelea.

¿Ya hay equipos clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026 II?

Pues bien, la realidad en el Fútbol Profesional Colombiano es que sí, ya hay tres equipos clasificados:

  • Atlético Nacional
  • América de Cali
  • Deportivo Cali

Los tres equipos cuentan con 36, 35 y 33 puntos respectivamente.

Sin embargo, todavía hay cinco puestos que se están peleando siete planteles. Estas son sus cuentas.

Las cuentas para los cinco boletos para clasificar a cuadrangulares

Son solo cinco plazas las que quedan libres, y son 7 equipos los que se pelean estas mismas, aunque no todos con los mismos chances.

En esa línea:

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  • Bucaramanga - 29 puntos
  • Santa Fe - 28 puntos
  • Millonarios - 27 puntos
  • Medellín - 26 puntos
  • Águilas Doradas - 25 puntos
  • Once Caldas - 24 puntos
  • Cúcuta - 24 puntos

Son los equipos que se están peleando avanzar de fase, y estas son las cuentas de cada uno para hacerlo.

  • Bucaramanga es el cuarto en la tabla y tiene un paisaje favorable: jugará las dos últimas fechas contra el ya descendido Jaguares y contra Fortaleza, el último de la clasificación. Ganando alguno clasifican.
  • Santa Fe, el quinto de la tabla, jugará contra Pasto, uno de los clubes que peor campaña hizo esta temporada, y contra Internacional de Bogotá, ya eliminado. Con una victoria también podría asegurar su puesto.
  • El sexto es Millonarios que se verá con Tolima y Alianza en las dos últimas fechas. Ganando alguno de los dos también podría asegurar su boleto.
  • Medellín es séptimo y debe ganar sí o si alguno de los dos partidos que le quedan que, entre otras cosas, serán de visitante contra Fortaleza y Águilas Doradas. Un empate lo pondría a mirar la diferencia de gol.

De acá para abajo ya se comienza a depender de otros resultados y no de sí mismo.

  • Tanto Águilas Doradas como Once Caldas deben ganar sí o sí uno de los dos partidos, y en el otro, por lo menos, buscar un empate. El cuadro paisa jugará contra Once Caldas y luego contra Medellín. El ‘Blanco Blanco’ se verá las caras contra Águilas y contra el primero de la tabla, Nacional.

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  • Finalmente, el Cúcuta debe ganar sí o sí los dos partidos que le quedan, y esperar que el sexto, séptimo y octavo pierdan de forma seguida.

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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