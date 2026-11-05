¿Cuáles equipos ya clasificaron a cuadrangulares de Liga BetPlay 2026 II? Cuentas de los restantes

Faltan tan solo dos fechas para que se finalice la fase del todos contra todos en la Liga BetPlay 2026 - II, allí quedarán definidos los ocho equipos que buscarán la ‘estrella de Navidad’ en diciembre y bordar una estrella más en su escudo.

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Por eso, en Caracol Radio le contamos cuáles escuadras ya aseguraron su cupo a estos play offs y cuáles están en la pelea.

¿Ya hay equipos clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026 II?

Pues bien, la realidad en el Fútbol Profesional Colombiano es que sí, ya hay tres equipos clasificados:

Atlético Nacional

América de Cali

Deportivo Cali

Los tres equipos cuentan con 36, 35 y 33 puntos respectivamente.

Sin embargo, todavía hay cinco puestos que se están peleando siete planteles. Estas son sus cuentas.

Las cuentas para los cinco boletos para clasificar a cuadrangulares

Son solo cinco plazas las que quedan libres, y son 7 equipos los que se pelean estas mismas, aunque no todos con los mismos chances.

En esa línea:

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Bucaramanga - 29 puntos

Santa Fe - 28 puntos

Millonarios - 27 puntos

Medellín - 26 puntos

Águilas Doradas - 25 puntos

Once Caldas - 24 puntos

Cúcuta - 24 puntos

Son los equipos que se están peleando avanzar de fase, y estas son las cuentas de cada uno para hacerlo.

Bucaramanga es el cuarto en la tabla y tiene un paisaje favorable: jugará las dos últimas fechas contra el ya descendido Jaguares y contra Fortaleza, el último de la clasificación. Ganando alguno clasifican.

es el cuarto en la tabla y tiene un paisaje favorable: jugará las dos últimas fechas contra el ya descendido Jaguares y contra Fortaleza, el último de la clasificación. Ganando alguno clasifican. Santa Fe , el quinto de la tabla, jugará contra Pasto, uno de los clubes que peor campaña hizo esta temporada, y contra Internacional de Bogotá, ya eliminado. Con una victoria también podría asegurar su puesto.

, el quinto de la tabla, jugará contra Pasto, uno de los clubes que peor campaña hizo esta temporada, y contra Internacional de Bogotá, ya eliminado. Con una victoria también podría asegurar su puesto. El sexto es Millonarios que se verá con Tolima y Alianza en las dos últimas fechas. Ganando alguno de los dos también podría asegurar su boleto.

que se verá con Tolima y Alianza en las dos últimas fechas. Ganando alguno de los dos también podría asegurar su boleto. Medellín es séptimo y debe ganar sí o si alguno de los dos partidos que le quedan que, entre otras cosas, serán de visitante contra Fortaleza y Águilas Doradas. Un empate lo pondría a mirar la diferencia de gol.

De acá para abajo ya se comienza a depender de otros resultados y no de sí mismo.

Tanto Águilas Doradas como Once Caldas deben ganar sí o sí uno de los dos partidos, y en el otro, por lo menos, buscar un empate. El cuadro paisa jugará contra Once Caldas y luego contra Medellín. El ‘Blanco Blanco’ se verá las caras contra Águilas y contra el primero de la tabla, Nacional.

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Finalmente, el Cúcuta debe ganar sí o sí los dos partidos que le quedan, y esperar que el sexto, séptimo y octavo pierdan de forma seguida.

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