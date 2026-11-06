¡Del campo a la pasarela! Mujeres de Samacá conquistan la moda con talento y tradición

La estrategia Tejiendo Sueños fortalece las iniciativas de confección de 53 mujeres de Samacá y promueve el emprendimiento y la autonomía económica femenina / Foto: Alcaldía de Samacá.

Samacá

El talento, la creatividad y el orgullo por las raíces campesinas fueron protagonistas en ‘Samacá está de moda’, un encuentro en el que 53 mujeres de diferentes veredas del municipio demostraron que la tradición también puede convertirse en una expresión de moda y emprendimiento.

La jornada contó con la participación del alcalde Wilson Castiblanco Gil y permitió que las mujeres presentaran sus propias creaciones en una pasarela que destacó sus habilidades en el diseño y la confección, así como su aporte a la identidad cultural y al desarrollo económico de Samacá.

Esta iniciativa hace parte de la estrategia ‘Tejiendo Sueños’, mediante la cual se entregaron 1.200 metros de tela para fortalecer los procesos productivos y brindar herramientas a las participantes. Actualmente, el programa vincula a 53 mujeres: 14 desarrollan iniciativas individuales y 39 hacen parte de proyectos grupales.

Con el acompañamiento de la Gobernación de Boyacá, la Fundación Corazón Andino, la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Samacá, esta apuesta busca impulsar el emprendimiento femenino, generar oportunidades de ingresos y avanzar en la autonomía económica de las mujeres.

Además de fortalecer sus capacidades productivas, el proyecto busca visibilizar los saberes tradicionales y convertirlos en una oportunidad para promover la cultura y el turismo local.

La iniciativa ya proyecta una nueva edición del desfile para 2027, con la que se espera ampliar los espacios de participación y reconocimiento para estas mujeres que, con creatividad y dedicación, están convirtiendo sus raíces campesinas en oportunidades de desarrollo para Samacá.