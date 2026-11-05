Comfaboy reúne a más de 300 empresarios para impulsar el desarrollo de Boyacá

El encuentro de empresarios realizado por Comfaboy sirvió para fortalecer este sector en el departamento / Foto: Prensa Comfaboy.

Tunja

El fortalecimiento del sector empresarial sigue tomando impulso en Boyacá. En esta oportunidad, la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy) reúne a más de 300 empresarios en espacios diseñados para promover la formación, el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas que contribuyan al crecimiento económico de la región.

La iniciativa busca generar escenarios de encuentro en los que los representantes del sector productivo puedan compartir experiencias, actualizar sus conocimientos e identificar nuevas oportunidades para fortalecer sus organizaciones y responder a los desafíos del entorno económico.

Como parte de esta apuesta, Comfaboy consolidó una alianza estratégica con la Universidad Externado de Colombia, con el propósito de sumar capacidades académicas y empresariales para impulsar procesos de formación y fortalecer las competencias de quienes lideran las empresas del departamento.

Esta articulación entre empresarios, academia e institucionalidad representa una oportunidad para acercar nuevas herramientas y conocimientos al tejido empresarial boyacense, promoviendo organizaciones más preparadas y competitivas.

Con estas acciones, Comfaboy reafirma su compromiso como aliado del sector productivo, reconociendo que el crecimiento de las empresas también representa mayores posibilidades de empleo, bienestar para las familias y desarrollo para Boyacá.

La apuesta es clara: fortalecer las empresas para seguir moviendo la economía regional y generar nuevas oportunidades para los boyacenses.