Audiencia pública en Bucaramanga: reparos a proyectos de ley sobre la protesta social en Colombia

Con reparos a tres proyectos de ley que avanzan en el Congreso de la República y que, según sus promotores, podrían afectar el ejercicio de la protesta pacífica, se desarrolló en Bucaramanga una audiencia pública que reunió a congresistas, estudiantes, organizaciones sociales, mujeres cuidadoras y otros sectores de la ciudadanía.

El encuentro hace parte de una serie de 12 audiencias públicas que se realizarán en diferentes departamentos del país con el propósito de recoger las opiniones de las comunidades frente a iniciativas legislativas relacionadas con el uso de capuchas, la protesta pacífica y las sanciones penales asociadas a las manifestaciones.

El representante a la Cámara Camilo Torres, autor de la proposición que permitió la realización de estos encuentros, explicó que las intervenciones de los ciudadanos serán recopiladas en relatorías que servirán como soporte para la ponencia que se presentará ante la Comisión Primera de la Cámara.

“Estamos recogiendo nosotros los insumos y sobre estos insumos y sobre estas palabras del propio pueblo es que nosotros vamos a tomar la decisión”, señaló el congresista.

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Torres cuestionó el contenido de las iniciativas y las calificó como regresivas para el derecho a la protesta. Sostuvo que la movilización pacífica ha sido una herramienta de participación ciudadana para reclamar frente a decisiones gubernamentales como las reformas tributarias, la intervención de territorios y el fracking.

Cuestionan proyectos que regularían la protesta social

Por su parte, la representante a la Cámara por Santander, Yolanda Silva, manifestó su rechazo a las iniciativas legislativas, al considerar que podrían ampliar las conductas relacionadas con el delito de terrorismo y establecer sanciones de cárcel para determinadas acciones durante las manifestaciones.

La congresista señaló que las audiencias permiten conocer las preocupaciones de las comunidades y llevarlas a las discusiones legislativas. Según indicó, durante los encuentros realizados hasta ahora ha encontrado una posición mayoritariamente contraria a los proyectos.

“Nosotros rechazamos totalmente esta forma de criminalizar la protesta porque sabemos que es el medio por el cual se ha podido hacer control político, control social desde las fallas, desde la población”, afirmó Silva.

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La representante agregó que el derecho a la protesta está reconocido constitucionalmente y aseguró que continuará trabajando para impedir que las iniciativas avancen en los términos actuales.

En la audiencia de Bucaramanga participaron también el senador Carlos Alberto Benavides y el representante Óscar Benavides, además de sectores estudiantiles, población LGBTIQ+, madres cabeza de familia, mujeres cuidadoras y organizaciones sociales.

La audiencia de Bucaramanga se suma a la realizada anteriormente en Barrancabermeja y a otros encuentros que se han desarrollado en ciudades como Cali, Pasto, Madrid y Bogotá, según el balance entregado por el congresista Camilo Torres.



