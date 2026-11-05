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Así fue el histórico encuentro entre el papa León XIV y el músico estadounidense Bob Dylan

Luego de su reunión con la cantautora estadounidense Patti Smith en julio, el papa León XIV sigue su agenda de reuniones con destacadas figuras de la cultura internacional; en esta ocasión, el encuentro fue con el nobel de literatura Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan.

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En 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con el padre Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, el hombre que ha estado detrás de este y otros encuentros con artistas en la Santa Sede.

¿Cómo se ideó y organizó la reunión entre el papa León XIV y Bob Dylan?

Según el padre Spadaro, el papa León XIV y Bob Dylan se conocían de tiempo atrás, pese a que nunca se habían visto en persona. El sacerdote señaló que el sumo pontífice “ha vivido durante años escuchando la música de Bob Dylan” y se considera un fanático de su obra.

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“El encuentro en este momento tiene un significado profundo porque un profeta del rock, como viene definido Bob Dylan, es una figura importante para nuestro mundo, principalmente por su mensaje de paz, en contra de la guerra”, señaló Spadaro.

A propósito de este compromiso común antiarmamentista, el reconocido intelectual jesuita recordó que el papa León XIV citó previamente un poema de Bob Dylan en el prefacio del libro ‘Desarmado y desarmante, la paz es un regalo’, publicado por la Librería Editora Vaticana (LEV).

¿De qué hablaron el papa León XIV y Bob Dylan?

Según el padre Spadaro, aunque las palabras iniciales fueron de gran sintonía entre el papa y Bob Dylan, el resto del contenido del encuentro fue de carácter privado, dado el deseo del músico de tener una reunión de tú a tú.

El subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación destacó la importancia de este tipo de encuentros, como el previamente mencionado con Patti Smith y con el director de cine Martin Scorsese.

“Son personas de una gran sensibilidad, abiertas al mensaje que la Iglesia transmite al mundo, independientemente de su fe personal. En ellas el mensaje del papa Francisco I y ahora del papa León resuena profundamente. Su contribución consiste en apoyar la misión del papa gracias a su capacidad para influir en el mundo del arte y la cultura”, afirmó.

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