Concejal denuncia presuntas fallas en la atención y constantes quejas en una clínica de Santa Marta

El concejal de Santa Marta, Anselmo Gual De La Hoz, puso en conocimiento del Concejo Distrital varias quejas ciudadanas sobre la prestación de servicios en la clínica Ermita, anteriormente conocida como Clínica de la Mujer, y solicitó a la Secretaría de Salud información sobre las actuaciones adelantadas frente a estos reportes.

Durante una sesión de la corporación, el cabildante mencionó presuntas irregularidades relacionadas con la entrega de medicamentos vencidos, maltrato a pacientes y dificultades para ingresar al centro asistencial. “No prestar un buen servicio de salud atenta contra la vida de las personas; necesariamente esto se traduce en un crimen, en una responsabilidad atroz”, advirtió.

Gual De La Hoz también cuestionó las condiciones de atención en la institución y aseguró que, pese a los cambios en su infraestructura exterior, persisten inconformidades de los usuarios. «La embellecieron por fuera, pero por dentro podría calificarse como un cascarón. La prestación del servicio es terrible», manifestó.

Pide investigar el ingreso de pacientes

Uno de los aspectos que llamó la atención del concejal tiene que ver con las quejas según las cuales los vigilantes estarían interviniendo en la decisión de permitir o no el ingreso de pacientes, sin que medie una valoración inicial por parte del personal médico. “¿Desde cuándo los vigilantes tienen competencia para dejar entrar a un paciente a la clínica?“, cuestionó.

Ante esta situación, solicitó a la Secretaría de Salud precisar cuántas quejas ha recibido contra la institución durante los últimos seis meses, cuáles son los motivos más recurrentes y cuántas reclamaciones han sido resueltas.

También pidió información sobre posibles reportes de negligencia médica, demoras en la atención, falta de especialistas y cancelación de procedimientos.

El concejal anunció que, una vez conozca las respuestas, solicitará a la mesa directiva la conformación de comisión accidental para visitar la clínica junto con funcionarios de la Secretaría de Salud y verificar las condiciones de prestación del servicio.