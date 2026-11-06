Antioquia obtuvo 35,6 puntos en el primer índice que mide las microempresas en la ciudad. Foto: Cámara de Comercio de Medellín.

Medellín, Antioquia

Antioquia obtuvo 35,6 puntos sobre 100 en el primer Índice de Desempeño de la Empresa Micro (IDEM). La herramienta diseñada para medir las capacidades, condiciones y resultados de las microempresas en Colombia.

El indicador fue presentado este viernes por el Centro de Estudios de la Empresa Micro (CEM). El medidor, constituye una primera línea base para identificar las principales necesidades de este segmento empresarial y orientar estrategias que impulsen su crecimiento y sostenibilidad.

Juan Miguel Giraldo, coordinador del Centro de Estudios de la Empresa Micro, explicó: “La iniciativa busca que, a partir de estos resultados, se puedan diseñar mejores estrategias de acompañamiento para las microempresas, que representan un segmento mayoritario del tejido empresarial colombiano”.

Cinco dimensiones para entender el desempeño empresarial

El índice evalúa cinco dimensiones, cada una con un peso del 20 % en el resultado final: operación del negocio, adopción digital, nivel de formalización, acceso financiero y entorno institucional.

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En la medición de 2025, el nivel de formalización obtuvo el puntaje más alto, con 45 puntos sobre 100. Le siguieron acceso financiero (36,1), adopción digital (35,7), entorno institucional (32,5) y operación del negocio (28,7), esta última como la dimensión de mayor rezago.

En materia de adopción digital, por ejemplo, el estudio advierte que tener acceso a dispositivos no necesariamente significa utilizarlos de manera productiva. Por eso, la medición considera tanto herramientas digitales básicas e intermedias como soluciones más avanzadas.

Mientras las primeras alcanzaron 41,9 puntos en el índice general, las segundas obtuvieron 29,2, una brecha de 12,7 puntos. También se identificaron brechas en adopción digital (12,3 puntos), operación del negocio (6,8), acceso financiero (4,2) y entorno institucional (2,1).

Una herramienta para orientar decisiones públicas y privadas

El IDEM fue construido a partir de la Encuesta de la Empresa Micro Antioquia, con una muestra de 3.246 empresas y una escala de medición de cero a 100 puntos. Para su cálculo, el Centro de Estudios de la Empresa Micro seleccionó una metodología de pesos iguales, de manera que cada una de las cinco dimensiones tenga la misma importancia en el resultado final.

El centro es una alianza interinstitucional liderada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, junto con Interactuar, el Fondo de Garantías (FGA) y la Universidad Pontificia Bolivariana.

La expectativa del Centro es ampliar el alcance de la medición en las próximas ediciones, con resultados más detallados para las nueve subregiones de Antioquia y cuatro sectores económicos: agropecuario, industria manufacturera, comercio y servicios.