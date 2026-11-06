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06 nov 2026 Actualizado 20:25

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Necoclí acoge el Urabá Global Fest 2026: empresas e industrias contectarán la subregión con el mundo

Con la puesta en marcha de Puerto Antioquia, el evento evoluciona del tradicional Cacaofest hacia una plataforma de atracción de inversiones y alianzas comerciales.

Necoclí acoge el Urabá Global Fest 2026: empresas e industrias contectarán la subregión con el mundo

Necoclí acoge el Urabá Global Fest 2026: empresas e industrias contectarán la subregión con el mundo

Necoclí acoge el Urabá Global Fest 2026: empresas e industrias contectarán la subregión con el mundo

Santiago Solórzano

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Necoclí acoge este 6 y 7 de noviembre la tercera edición del Urabá Global Fest 2026, el evento empresarial, académico y cultural de la subregión. Organizado por Comfenalco Antioquia, el encuentro evoluciona del anterior Cacaofest hacia una plataforma de servicios e industrias centrada en turismo, gastronomía, HORECA e industrias del movimiento.

La transformación responde a la operatividad de Puerto Antioquia, infraestructura que ha conectado la economía local con mercados internacionales. En este escenario participan 182 MIPYMES y más de 2.100 trabajadores, consolidando el paso de la producción primaria a la prestación de servicios especializados y la atracción de inversiones.

Ejes estratégicos y proyección aeroespacial

El festival se estructura en tres ejes fundamentales: una muestra comercial con más de 30 MIPYMES, un componente académico sobre sostenibilidad y espacios de experiencia gastronómica. Los objetivos principales son abrir canales de comercialización, facilitar alianzas estratégicas y transferir conocimiento a los empresarios locales.

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Adicionalmente, la organización planteó promover alianzas entre universidades y empresas para formar talento en industrias aeroespaciales. Aprovechando la ubicación del Golfo de Urabá y el trabajo conjunto con el Aeroclúster, la región busca expandir su oferta productiva tradicional de banano y cacao hacia la tecnología y la aviación.

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