Autoridades de Medellín asestan duro golpe a las rentas del microtráfico en el centro de la ciudad

Medellín

La Policía Nacional, en coordinación con la Alcaldía de Medellín, ejecutó una intervención integral en el barrio Estación Villa que dejó como resultado la captura de 11 personas y una afectación directa a las economías ilícitas que operan en el centro de la ciudad.

Las acciones permitieron la detención por orden judicial de tres personas por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho más cayeron en flagrancia. En el procedimiento se incautaron 3.000 dosis de estupefacientes y se recuperaron dos motocicletas.

Entre los capturados destacan alias ‘Cachetón’, con nueve anotaciones judiciales por tráfico de drogas, y alias ‘La Cucha’, señalada de administrar un inmueble para el expendio. Ambos estarían vinculados al grupo ‘Los Carabanudos’, alineado a la estructura criminal ‘La Terraza’.

Controles preventivos y recuperación del espacio público

El operativo incluyó la incautación de 97 armas cortopunzantes con el fin de prevenir riñas e incidentes violentos. Asimismo, las autoridades aplicaron la suspensión temporal a tres establecimientos comerciales e hicieron 14 traslados por protección.

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La Policía Nacional y la Administración Distrital confirmaron que mantendrán las intervenciones sostenidas en el sector para erradicar las economías ilegales. Se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades delictivas a través de la línea 123.