Ofrecen recompensa de $10 millones para dar con responsables de masacre en norte del Valle
Un grupo especial de la Policía adelanta las investigaciones para dar con los responsables del triple homicidio.
En un ataque sicarial, tres mujeres fueron asesinadas al interior de una vivienda, en el municipio de Toro, al norte del Valle del Cauca.
Fredy Valencia, alcalde de Toro, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos, para dar con los responsables de este triple crimen.
Las mujeres asesinadas fueron identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez Toro.
Juan Carlos Díaz
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