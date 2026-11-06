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06 nov 2026 Actualizado 23:45

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Ofrecen recompensa de $10 millones para dar con responsables de masacre en norte del Valle

Un grupo especial de la Policía adelanta las investigaciones para dar con los responsables del triple homicidio.

El asesinato de estas tres mujeres se registró hacia el mediodía de este viernes 6 de octubre.

El asesinato de estas tres mujeres se registró hacia el mediodía de este viernes 6 de octubre.

El asesinato de estas tres mujeres se registró hacia el mediodía de este viernes 6 de octubre.
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En un ataque sicarial, tres mujeres fueron asesinadas al interior de una vivienda, en el municipio de Toro, al norte del Valle del Cauca.

Fredy Valencia, alcalde de Toro, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos, para dar con los responsables de este triple crimen.

Las mujeres asesinadas fueron identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez Toro.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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