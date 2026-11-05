Alcalde de Tunja anuncia mantenimiento vial y avances en dos proyectos estratégicos

Los trabajos de apertura de la Avenida del Río en Tunja, comenzaron el pasado 26 de octubre / Foto: Alcaldía de Tunja.

Tunja

La recuperación de la malla vial y el desarrollo de nuevas conexiones para mejorar la movilidad son algunas de las apuestas del alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, quien entregó detalles sobre las intervenciones y proyectos que adelanta su administración.

El mandatario señaló que una de sus primeras acciones fue crear una cuadrilla de mantenimiento vial para atender el deterioro de las calles y evitar que los daños se conviertan en problemas de mayor magnitud.

“Yo he creado la cuadrilla de mantenimiento vial, que es una de mis preocupaciones. Cuando fui secretario de Infraestructura, hace ya 10 años, era la mayor dolencia y la malla vial sigue cada día deteriorándose”, manifestó Acevedo.

El alcalde explicó que la intención es realizar intervenciones permanentes y oportunas, pues reparar un daño pequeño representa menos costos que reconstruir completamente un tramo afectado.

Avenida del Río y vía Occidental, entre los proyectos

Sobre la avenida del Río, Acevedo indicó que ya comenzó la apertura del primer tramo, entre el Batallón Bolívar y la calle 18, con trabajos iniciales de descapote. Posteriormente se adelantarán labores de conformación y adecuación de la vía.

“Eso ya va a ser una realidad, al menos en la calzada izquierda, en el tramo de la 18 al Batallón Bolívar. Ya empezamos con la apertura y ahora viene el tema de la caja, el recebo y la conformación de la rasante y subrasante”, explicó.

Frente a la vía Occidental, el mandatario señaló que se avanza en la revisión de los diseños con el Instituto Nacional de Vías (Invías), con el propósito de radicar el proyecto y continuar con los trámites de aprobación, socialización y adquisición de predios.

La iniciativa contempla un corredor de aproximadamente 16,5 kilómetros, que conectaría sectores de Tunja con Villa de Leyva, Motavita y Cómbita.

“Esta es una vía que nos permite sacar estos tráficos de alto calado, de tractomulas que vienen con carbón de Samacá, y evitar que sigan atravesando el paso urbano de la ciudad, lo que representa un riesgo y un peligro para Tunja”, señaló el alcalde.

De acuerdo con Acevedo, estas conexiones permitirían reducir los tiempos de desplazamiento, disminuir la circulación de vehículos pesados por las vías urbanas y evitar el deterioro de corredores que no están diseñados para soportar ese tipo de tráfico.

Con estas intervenciones, la administración municipal busca atender el deterioro de las calles y avanzar en soluciones de infraestructura que contribuyan a mejorar la movilidad de la capital boyacense.