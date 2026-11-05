Denuncian millonario robo en la Javeriana: prenden las alarmas por la seguridad de los estudiantes

Un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá fue víctima de un millonario robo dentro del plantel educativo. Se presume que los objetos de valor hurtados suman más de 60 millones de pesos.

Los hechos tuvieron lugar el día miércoles 4 de noviembre en la horas de la noche, mientras se llevaba a cabo un partido de fútbol entre los equipos de la facultad de relaciones internacionales y odontología. El hurto ocurrió mientras las estudiantes se hallaban en la zona deportiva del campus practicando su disciplina.

Con el fin de desarrollar su actividad deportiva con comodidad, el equipo femenino de fútbol dejó sus maletas en los casilleros de los vestidores por seguridad. Al concluir el entrenamiento, las afectadas descubrieron que sus pertenencias habían sido vulneradas. Los delincuentes seleccionaron varios bolsos y raptaron varios objetos, entre ellos: dispositivos celulares, tablets, computadores, artículos de joyería y dinero en efectivo sin levantar sospechas de su acto delictivo.

Las víctimas recurrieron a las redes sociales para visibilizar lo ocurrido y cuestionar públicamente la rigurosidad de los filtros de seguridad a la entrada de la institución durante la jornada nocturna, señalando la falta de exigencia en la identificación de los visitantes ante la ausencia de protección para la comunidad académica.

Mariana Álvarez, estudiante de la carrera de relaciones internacionales, y la capitana del equipo Manuela Gutiérrez, se pronunciaron ante los micrófonos de Caracol Radio para condenar el momento de inseguridad vivido.

“Había un hombre con gorra, audífonos y una maleta, el cual entraba y salía de los baños constantemente durante 25 minutos.” Expresa Gutierrez, describiendo cómo lucía el ladrón que logró infiltrarse dentro del plantel en los baños de mujeres.

Así mismo, Álvarez confirmó que hubo aproximadamente ocho víctimas del asalto, todas ellas compañeras de equipo. En sus declaraciones afirma que la comunidad estudiantil se siente totalmente indignada e insegura dentro de su universidad, comentando que otros alumnos han dicho que “no es la primera vez que pasa esto.”

A su vez, la Policía Metropolitana de Bogotá estuvo presente dentro de la universidad después de lo ocurrido para asumir el caso, recopilar testimonios y examinar los videos captados por el circuito cerrado de televisión, con el objetivo de esclarecer las fallas en los protocolos de vigilancia interna y dar con los responsables del hurto masivo.

Por su parte, las directivas de la Javeriana se pronunciaron ante los hechos, asegurando que trabajarán de la mano con las autoridades y reiterando que el bienestar de la comunidad educativa es prioridad.